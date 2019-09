Ðorđević: Protiv Amerikanaca za ponos

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Aleksandar Ðorđević izjavio je da će duel protiv Amerikanaca u borbi za plasman od 5. do 8. mjesta na Svjetskom prvenstvu biti duel za prestiž i ponos.

"Za nas veliki protivnik… Iskreno, spremali smo se za obe reprezentacije, mnogo više za Francuze, misleći da ćemo ih sresti sutra. Očekivali smo da bi nam ta utakmica omogućavala Olimpijske igre. Do toga neće doći. Biće to utakmica za prestiž, utakmica za ponos, za pravi sportski rat. Moramo da je odigramo hrabro i pametno, kao i uvek do sada. Skoro uvek", rekao je Ðorđević, a prenosi sajt KSS.

On je dodao da će ekipa uprkos eliminaciji iz borbe za medalje imati maksimalan motiv.

"Ne pričam o njima, ali naš će biti maksimalan. Svaka utakmica na SP je izuzetno značajna u karijerama svih nas. Ne znam zašto ne bi bila… Ove dve reprezentacije su slovile za favorite za borbu za medalju, ali nisu uspele da se dočepaju polufinala", istakao je Ðorđević.

Selektor je priznao da je ekipa jako teško podnijela poraz od Argentine.

"Svima je krivo. Svi su želeli do poslednje kapi znoja pobedu. Svi mi smo radili celo leto za to, nije lako kada dođe rezultatsko razočarenje. Treba se dići, zatvoriti priču od juče koliko je to moguće, okrenuti se pripremi, želji, ponosu, tražiti najveću motivaciju za sutrašnji meč. Odjeknulo je sve ovo. Nije tek tako jednostavno kako ja to kažem. Nije! Svako to proživljava. Svi nosimo ponos i tugu, radost na kraju krajeva".

Kako je naveo, za to rade i zbog toga igraju.

"Tu treba tražiti motivaciju. Treba se dići, maksimalno, jako, snažno, ponosno. Amerikanci su motiv sami po sebi. I oni su uzdrmani, i oni su bili usporeni. Bez sprinta, bez energije, bez žestine potrebne za igranje ovakve utakmice. Tako je bilo i Australija - Češka. Oseća se tenzija i značaj utakmice'', zaključio je Ðorđević.