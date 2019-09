Ðorđević: Protiv Češke pristup kao protiv Amerikanaca

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Aleksandar Ðorđević izjavio je da u meču za peto mjesto na Mundobasketu protiv Češke očekuje isti pristup kao protiv Amerikanaca.

"Jedna utakmica koju treba završiti na pravi način, na onaj na koji smo to učinili protiv Amerike, a tu utakmicu smo odigrali fantastično, skoncentrisano, vodili smo 40 minuta. Tako treba da uđemo i u meč protiv Češke, da završimo turnir na dostojanstven način, kako pristaje pravim, ozbiljnim profesionalcima. Došli smo ovde, naravno da su misli i dalje na toj utakmici čevrtfinala i to će da ostane, to je tako… Međutim, treba se samo skoncentrisati na košarkaške stvari i iz toga tražiti dobar završetak takmičenja", rekao je Ðorđević, a prenosi sajt KSS.

O sutrašnjem rivalu selektor ima samo pozitivne riječi.

"Česi su ekipa koja se jako digla. Bez obzira na to što nema Veselog, u Balvinu, na poziciji pet, našli su stub odbrane, a i napada, uz Satoranskog koji je apsolutni lider i koji je odigrao fantastično prvenstvo… Oni su jedno od iznenađenja ovog Svetskog prvenstva, zajedno sa Poljskom, jer su ušli među prvih osam i tako napravili sjajan rezultat. Sve čestitke, imaju još staru gardu kao što su Auda i Pamprla, ali i neke nove momke koji su se pojavili i igraju dobru, rasterećenu košarku", poručio je Ðorđević.

Utakmica između Srbije i Češke igra se sutra od 14 sati.