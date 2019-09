Ðorđević: Svi su krivi za ovo, ja na prvom mestu

Selektor košarkaša Srbije Aleksandar Ðorđević, poslije poraza od Argentine u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva, rekao je da je tim podbacio u najvažnijoj utakmici na turniru.

"Mnogo se nekih stvari izdešavalo koje su uticale na sve ovo. Probali smo da se vratimo u trećoj četvrtini, ali opet nismo dobro otvorili poslednju deonicu. Oni su apsolutno zasluženo slavili, konstantno su držali utakmicu pod kontrolom", rekao je Ðorđević na konferenciji za medije.

On je istakao da su Argentinci bili na visini zadatka, posebno bekovska linija.

"Oni su apsolutno zasluženo slavili, konstantno su držali utakmicu pod kontrolom. Pre svega zbog njihovih bekova, dok je Vildoza sa klupe uneo dodatnu energiju i sigurnost, uz Kampaca koji je potpuno dominirao utakmicom. Imali su rešenja u šutu, prodoru, piku, situacijama jedan na jedan. Specijalna utakmica za njega. Uz Laprovitolu i Skolu držao je kontrolu utakmice".

Potom se osvrnuo na igru svog tima.

"Mnogo puta nestrpljivo, mnogo grešaka u situacijama koje su morale da se odigraju mirnije... Da gradimo akciju za šut ili dodavanje. Slušavši Nemanju Bjelicu na konferenciji za medije, shvatam da je u njemu postojala velika doza pritiska. Svi smo mislili da to ne postoji, da smo jaka grupa momaka koja može da izdrži sve to. I dalje mislim da jesmo. Ovi momci su radili mnogo dobro od pocetka sve što smo zacrtali".

Ðorđević je govorio i o pritisaku koji je tim.

"Bila je euforija u zemlji, svi su pričali kako ćemo pobediti i osvojiti. To nekada ne pomaže. Naprotiv. Znam sa kakvim su se pritiskom momci nosili. Neki igrači osete pritisak, neki ne. Kada vidite jednog Bjelicu, da igrača s toliko iskustva oseti takav pritisak i presiju, kada isprica sve tako javno... Meni se otvore oči. Ne treba Bjelica da se oseća krivim, on je veliki sportista. On je veliki igrač. Svi su krivi za ovo, ja na prvom mestu. Mi kao grupa znamo da izađemo iz ovoga i to je jedini cilj".

Košarkašima Srbiji sijledi borba za plasman od 5. do 8. mjesta.

"Teško je, imamo još dve utakmice, moramo da podignemo glavu. I dalje verujem da mi možemo. Videćemo kako ce se druge utakmice odvijati, rešiti. Da vidimo protiv koga ćemo igrati jer to peto mesto može odluči ko ce na Olimpijske igre, što je izuzetno važno. U ovom trenutku moramo svi da analiziramo situaciju i krenemo kroz trening da se dignemo. Imaćemo dan više za odmor, koji će nam biti jako važan. Ova utakmica se nije završila dobro po nas", rekao je Đorđević.

Ðorđević je rekao i da je njegov tim igrao sa dosta nervoze, a da se ovakve utakmice dobijaju mirom i staloženim stavom.

"Na početku smo mnogo grešili. Odbrana nije bila dobra, primili smo preko 90 poena. Argentinci su ušli u dobar šuterski ritam, mi smo ih ostavljali same, tu nisu prošla naša preuzimanja po automatizmu. Probijali su nas do koša i to su greške koje smo skupo plati. U trećoj četvrtini smo odigrali dobro, u posljednjoj čak bili tu negde, ali kada ekipa uđe u takav ritam kakav su oni ušli, s velikom dozom kreativnosti i razigravanja. Igraju njihovu karakterističnu košarku, pa te trojke koje smo primili u posljednjim sekundama... Nije bilo lako. Neke napadačke odluke su bile ishitrene, pogrešne. To je stvar čitanja situacije".

Selektor Srbije zahvalio i Vasiliju Miciću za požrtvovanost i hrabrost u teškim momentima, poslije čega je poslao iskreno saučešće njegovoj porodici.