Ðorđević: Zajedništvo i kad gubimo i kad pobeđujemo

DONGUAN - Selektor košarkaške reprzentacije Srbije Aleksandar Ðorđević, poslije pobjede nad Sjedinjenim Američkim Državama u meču za plasaman od 5. do 8. mjesta na Svjetskom prvenstvu, rekao je da je ponosan na trijumf svog tima.

"Dobra reakcija, ponosna. Spavali smo u istom krevetu i to nam je pomoglo mnogo. Način organizacije ovog takmičenja nam neće pomoći, ali tu ne možemo ništa da uradimo. Momci su izašli sa željom da se takmiče, da pokažu da smo dobar tim i pored teškog poraza. To sam im i rekao, da pokažemo da smo zajedno, to zajedništvo je vodilo istorijski našu zemlju do podijuma, to učimo i propovedamo svakog dana. Jesmo tim, grupa koja dugo radi zajedno, znamo šta nam je ciniti na ovakvim mečevima. Nekada ide u jednom, nekad u drugom smeru. Treba insistirati na zajedništvu, u porazima i pobedama", rekao je Ðorđević poslije meča.

On je rekao i da se trudio da motiviše igrače.

"Otvorili smo dobro meč, nisu bili spremni, imali su težak poraz koji im je bio u glavama. Ali, SAD je ponosna zemlja takođe, oni su reagovali u drugoj četvrtini, ali smo na kraju pronašli i unutrašnju igru na koju nisu imali odgovor. Ponosan sam i na odbranu… Ovo je dobra pobeda. Pokazali smo sebi šta možemo, ali moramo da ispoštujemo takmicenje do kraja."

Novinari su od Ðorđevića zatražili komentar povodom izjave prije Svjetskog prvenstva, kada je na pitanje šta ako se sretnemo sa Amerikancima rekao „Nek im je Bog u pomoći“.

"Bio sam gost na nacionalnoj televiziji. Ako izvadite ironiju iz mog oružja kao trenera, nemam mnogo toga još, naprotiv, ja sam samo hteo da ohrabrim momke, da budu samouvereni i sigurni. Na tome radim mnogo, da im budem u glavama. To je bila poruka da smo spremni. Ne verujem da sam bilo koga uvredio. Svaki takmičar je slobodan da misli svoje. Možda sam to i pokazao. Greg Popović je imao sjajan komentar na to i cenim to. Gledali smo se, trebalo je da igramo negde drugde".

Kako je naveo, moramo da prihvatimo to što je, da podignemo ekipu, sjajne momke.

"Mnogo loših stvari se desilo do Kine… Svima nam je jako teško i žao. Uvek kada se okreneš, u karijeri ćeš se setiti Kine i Svetskog prvenstva i propuštene šanse. Nije lako momcima sve vreme, moraš da ih guraš, da ih podržiš i pokažeš koliko veruješ u njih", rekao je Ðorđević i osvrnuo se na patije Bogdana Bogdanovića tokom turnira.

"On raste neverovatrnom brzinom. Par godina je u NBA, postao je mnogo bolji. On voli košarku onakvu kakva je, nije mu sredstvo da bi dobio nešto, samo voli košarku. Obično na ovakvim turnirima najbolji strelci šampionata ne osvajaju odličje. Moraš da imaš više igrača, nekada je manje više… Ali, Bogdanu ne mogu ništa da zamerim. On igra sa ponosom i lider", zaključio je Ðorđević.