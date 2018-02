Bez kazne za ruske hokejaše zbog himne

Olimpijske igre završile su se trijumfom za ruske hokejaše, koji su prvi put u istoriji Rusije osvojili olimpijsko zlato. Sportisti nisu mogli da se uzdrže i otpjevali su u areni rusku himnu, koju je MOK zabranio. Međutim, organizacija je odlučila da ne kažnjava reprezentaciju.

Pres-služba Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK) je saopštila da shvata osjećanje sportista i neće primijeniti nikakve sankcije.

"Shvatamo da je ovo bila (posljedica) prevelikog uzbuđenja sportista, koji tek što su u izuzetnim okolnostima osvojili zlatnu medalju“, navodi se u saopštenju pres-službe koju prenosi list "Izvestija".

Potpredsjednik Ruske hokejaške federacije (FHR) Boris Majorov uvjeren je da ovo narušavanje hokejaša neće uticati na obnavljanje članstva Olimpijskog komiteta Rusije, prenijela je televizija "360".

"Jeste, prekršili smo, konkretno, eto, otpjevali smo himnu. Kakve veze imaju medalje? Sankcije će se primijeniti nacionalnom olimpijskom komitetu, ako ih uopšte bude", dodao je on.

Međunarodni olimpijski komitet je 5. decembra zabranio sportistima Rusije da nastupaju na Olimpijskim igrama u Pjongčangu pod zastavom i himnom zemlje. Formirana je specijalna komisija koja je pratila narušavanja tih pravila ruskih sportista kojima nije bilo dozvoljeno da pjevaju nacionalnu himnu. Organizacija je ipak prihvatila okolnosti i nije kaznila igrače.

