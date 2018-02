Bh. olimpijski tim prodefilovao Olimpijskim stadionom

Olimpijski tim iz Bosne i Hercegovine prodefilovao je Olimpijskim stadionom u Pjongčangu gdje je u toku ceremonija otvaranja 23. zimskih olimpijskih igara koje će se 25. februara održavati u Pjongčangu, Južna Koreja.

Zastavu BiH nosila je alpska skijašica Elvedina Muzaferija, kao trenutno najbolje rangirana sportistašica bh. olimpijskog tima.

Boje Bosne i Hercegovine u Južnoj Koreji u alpskom skijanju će braniti Elvedina Muzaferija koja će se takmičiti u svim disciplinama i Emir Lokmić u slalomu i veleslalomu te Mladen Plakalović i Tanja Karišik u skijaškom tračanju.

Bosnia and Herzegovina in the house. Good luck to our Olympic Team! #PyeongChang2018 #Olympics pic.twitter.com/i5uPV62n5k

Bosna i Hercegovina na svečani defile izlašla je 30. po redu.

Welcome to the Winter @Olympics, Bosnia and Herzegovina!

