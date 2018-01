BiH na ZOI sa skromnim rezultatima

Iako se još ne zna definitivan broj bh. sportista na predstojećim Zimskim olimpijskim igrama u Pjongčangu, izvjesno je da BiH neće imati više od pet takmičara na najvećoj ovogodišnjoj smotri u svijetu.

U Olimpijskom komitetu BiH vrše posljednje pripreme za odlazak u Južnu Koreju, a u narednim danima biće poznat i konačan spisak bh. ekspedicije.

Ono što je sigurno jeste da BiH u ovom trenutku ima sigurna tri učesnika u alpskom skijanju i skijaškom trčanju, a to su Elvedina Muzaferija, Emir Lokmić (skijanje) i Mladen Plakalović (skijaško trčanje).

"Pripreme privodimo kraju, čekamo još nekoliko rezultata naših takmičara kako bismo znali konačan spisak putnika. U konačnici to će se znati na sjednici Izvršnog odbora OK BiH, koja će se održati 30. januara", kaže predsjednik OK BiH Marijan Kvesić.

Predviđeno je da bh. takmičari put Južne Koreje krenu 4. februara, a zavisnosti od broja takmičara zavisiće i broj članova bh. ekspedicije na ZOI, koja bi mogla brojati oko petnaestak osoba. Očekivanja u bh. timu nisu velika, što je i priznao čelni čovjek bh. krovne sportske institucije.

"Očekujemo da ćemo imati najmanje četiri takmičara u Pjongčangu. Teško je reći kakva su očekivanja s obzirom na rezultate bh. takmičara, posebno u zimskom sportu, a oni su skromni. Imamo nekoliko kvalitetnih sportaša, a nešto kvalitetnije rezultate možemo očekivati nakon Evropskof festivala mladih (EYOF) u Sarajevu i Istočnom Sarajevu naredne godine, odnosno kada napravimo sportske objekte. Tek tada, kada stvorimo dobre uslove, možemo se nadati boljim izdanjima naših takmičara na najvećim sportskim smotrama", istakao je Kvesić.

Na sjednici IO biće odlučeno i ko će od bh. sportista nositi zastavu na ZOI, a to će biti takmičar sa najboljim rezultatom. Jedna od najvećih uzdanica bh. olimpijskog tima biće skijašica Elvedina Muzaferija, koja je među prvima izborila normu za ZOI. "Učestvovaću u pet disciplina, a najviše očekujem od nastupa u kombinaciji i slalomu. Očekivanja će zavisiti od mnogo stvari, od samog broja takmičara, kao i forme. U svakom slučaju, nadam se da ćemo svi u dobrom svjetlu predstaviti našu zemlju", naglasila je Muzaferija, koja je ove sezonu učestvovala na dvije trke Svjetskog kupa, u Lincu i Zagrebu, a jedan od ciljeva u narednom periodu biće pokušaj da dođe do prvih bodova u Svjetskom kupu.

Inače, najveće šanse da se sigurnoj bh. trojci pridruži u Pjongčangu imaju Tanja Karišik-Košarac, Sanja Kusmuk i Dejana Košarac.