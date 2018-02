Francuskinja izložila grudi pred milionima gledalaca

Francuski klizački par Žulian Ciseron i Gabriela Papadakis imali su dobar nastup u kratkom programu u Pjongčangu, ali su na naslovnice stigli i zahvaljujući "pehu" koju je zadesio klizačicu iz Francuske koja se zbog neprijatnosti crvenila u Južnoj Koreji.

Naime, Gabriela je imala problem sa opremom, što je rezultiralo da otkrije previše na nastupu na ZOI. Ona je pokušala na sve načine da se izbori sa nestašnom haljinom, ali to joj nije uspjelo.

Uprkos ovom problemu, par je na kraju ostavio dobar rezultat (81.93) odmah iza neprikosnovenenih, Skota Moire i Tese Virtue iz Kanade koji su postavili svjetski rekord sa 83.67 bodova i koji slove za velikog favorita za zlatnu medalju.

Korisnici društvenih mreža pohvalili su Papadakisovu za hrabro nastavljenje tačke.

"Najgora noćna mora morala se dogoditi na Olimpijadi, to se dogodilo u prvim sekundama programa. Osjetila sam to odmah, rekla sam sebi da nemam izbora, te da moramo nastaviti. To smo učinili, možemo biti ponosni jer smo imali odličan performans uprkos tome što se desilo", rekla je Gabriela.