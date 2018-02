Francuzima zlato u mješovitoj štafeti, treće zlato za Furkada

Francuska mješovita štafeta u sastavu Mari Doren Aber, Anais Beskon i Simon Destije osvojila je naslov olimpijskih pobjednika u biatlonu na ZOI-ju u Pjongčangu.

U zanimljivoj trci ciljem su prošli s 20,9 sekundi prednosti u odnosu na srebrenu reprezentaciju Norveške (Marte Olsbu, Tiril Ekhof, Johanes Tingnes Boe, Emil Hegl Svendsen), odnosno 26,9 sekundi u odnosu na bronzanu reprezentaciju Italije (Lisa Vitoci, Dorotea Vierer, Lukas Hofer, Dominik Vindiš), prenosi HRT.

Francuska je do zlata stigla prvenstveno zahvaljujući odličnom gađanju - čak troje članova štafete, Dorin Habert, Destije i Furkade, pogodilo je sve mete iz prvog pokušaja, dok je Beskon usprkos četiri promašaja uspjela izbjeći kazneni krug od 150 metara.

Martin Furkade (29) tako je postao prvi sportista s tri zlata sa ZOI-ja u Pjongčangu. Prije je osvojio pojedinačna zlata u dohvatnoj trci i u trci sa skupnim startom, a ovaj sjajni sportista bio je i najzaslužniji za pobjedu svoje ekipe jer je kao posljednji član reprezentacije štafetu preuzeo na trećoj poziciji s 32,6 sekunde zaostatka za vodećom Njemačkom da bi ciljem prošao s 20,9 sekundi ispred najbližeg pratitelja.

U bogatoj kolekciji Furjada ima sedam olimpijskih odličja, pet zlata i dva srebra.

Nakon što su obje biatlonke odradile svoje izmjene od po šest kilometara u sigurnom je vodstvu bila reprezentacija Njemačke kojoj su Vanesa Hinc i Laura Dahlmajer brzim trčanjem i preciznim pucanjem osigurale pola minute prednosti ispred druge Italije te gotovo 50 sekundi prednosti u odnosu na tada četvrtu Francusku, dok je Norveška, za koju je Tiril Ekhof promašila čak šest meta te morala trčati kazneni krug bila tek 10. sa 1:23 minute zaostatka za Njemačkom.

I treći član njemačke štafete Erik Leser odlično je odradio svoj dio posla te je svom posljednjem članu reprezentacije Arndu Peiferu osigurao 32 sekunde prednosti ispred Italije, Francuske i Norveške uoči završnih 7,5 kilometara.

No, dok su prvih troje članova njemačke štafete zajedno imali tek dva promašaja, Peifer, inače zlatni iz trke na 10km, već je na prvom gađanju u ležećem stavu imao dva promašaja, pa ga je Furkada uspio dostići i prestići i prije dolaska na posljednje gađanja iz stojećeg stava. Tada je Peifer promašio još četiri puta i zato morao trčati dodatnih 150 metara što su iskoristili Emil Hegl Svendsen i Dominik Vindiš koji su takođe pretekli nesretnog Nijemca.

Ipak, nosioci srebrnog i bronzanog odličja nisu bili poznati sve do same završnice, a u njoj je Svendsen uvjerljivo odveo Norvešku do srebra, dok je Vindiš za tri desetinke pobijedio Peifera koji se tako prometnuo u "tragičara" utrke.

To je drugi put da se mješovita štafeta našla na programu ZOI-ja, prije četiri godine u Sočiju zlatna je bila Norveška ispred Češke i Italije.