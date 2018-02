Istorijsko rukovanje sestre Kim Džong Una i južnokorejskog predsjednika Muna

PJONGČANG - Sestra sjevernokorejskog lidera Kim Jong Una u petak se rukovala s južnokorejskim predsjednikom Mun Jae-inom, u istorijskom susretu tokom ceremonije otvaranja Olmpijskih igara.

Nakon što su Mun i predsjednik Međunarodnog komiteta Tomas Bah predstavljeni publici, oni su se rukovali sa svjetskim liderima u blizini njihove lože.

U istorijskom momentu za dvije Koreje, Mun se rukovao s mlađom sestrom sjevernokorejskog lidera Kim Jong Una, Kim Jo Jong.

Kim Jo Jong je prva članica vladajuće sjevernokorejske porodice koja je posjetila Jug od Korejskog rata iz perioda 1950-53. godine. Ona je članica delegacije svoje zemlje koja prisustvuje ceremoniji otvaranja Olimpijskih igara u Južnoj Koreji, prenosi AP.

South Korean President Moon Jae-In just met for the first time & shook hands with Kim Yo Jong, the sister of North Korean leader Kim Jong Un, during the opening ceremony of #PyeongChang2018 Winter Olympics. (pic from Yonhap) pic.twitter.com/SbZoZiT4V5