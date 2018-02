Ledeckoj zlato u superveleslalomu, Von tek šesta

Češka skijašica Ester Ledecka napravila je veliko iznenađenje na Zimskim olimpijskim igrama u Pjongčangu, pošto je danas osvojila zlatnu medalju u superveleslalomu.

Ledecka, koja se takmiči i u snoubordu, do zlata u superveleslalomu je stigla rezultatom minut, 21 sekunda i 11 stotinki.



I samu Ledecku je šokirao rezultat koji je postavila, jer je ubrzo nakon što je prošla kroz cilj i vidjela svoje vrijeme uzviknula: "Kako se ovo dogodilo?"



"Do danas sam mislila da sam bolja snouborderka... Mislila sam da će se ovo dogoditi kasnije u mojoj karijeri, ali ovo je sjajno", rekla je Čehinja nakon trke.



Srebrnu medalju je osvojila je šampionka iz Sočija, Austrijanka Ana Fajt sa samo stotinkom zaostatka. Tina Vajrater iz Lihtenštajna bila je treća s vremenom 1:21,22.



Švajcarkinja Lara Gut zauzela je četvrto mesto sa 12 stotinki zaostatka za pobjednicom, dok je jedna od glavnih kandidatkinja za zlato, Amerikanka Lindzi Von bila šesta (1:21,49).



Von je tokom trke napravila veliku grešku kada je otišla preširoko.



"Nije ispalo kako sam se nadala. Jednostavno napravila sam jednu grešku i to me je koštalo medalje", rekla je Von, koja će će imati još jednu priliku da osvoji medalju u Pjongčangu, u spustu.