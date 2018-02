Nosila majicu "ja se ne dopingujem", pa pala na doping testu

PJONGČANG - Ruska olimpijka u Pjongčangu pala je na doping testu, iako je ponosno pozirala u majici s natpisom da se ne dopinguje.

Članica ženskog ruskog bob tima Nadežda Sergejeva (Nadezda Sergeeva) druga je Ruskinja koja je pala na dopingu na ovogodišnjim Zimskim olimpijskim igrama.

Međunarodni olimpijski odbor zabranio je takmičenje ruskim sportistima na Zimskim olimpijskim igrama u korejskom Pjongčangu, ali odlučili su da pozovu 168 ruskih sportista da učestvuju pod olimpijskom zastavom.

Supstanca koja je pronađena u tijelu Sergejeve bio je trimetazidin, antianginozni lijek čiji je mehanizam djelovanja optimizacija metabolizma energije, zbog čega je na popisu zabranjenih supstanci.

- Ne znam zašto, ali počeli su s nama više razgovarati. Osjećam to. Možda im je to znak da smo čisti. Puno ljudi prilazi mi i govori da su sretni što smo ovdje - rekla je za AP tokom treninga u majici s natpisom da se ne dopinguje, zbog čega je postala predmet šale i na društvenim mrežama.

