Rusi ignorisali zabranu: Nacionalna himna iz sveg glasa na pobjedničkom postolju

Ruski hokejaši i navijači proslavili su osvajanje zlatne olimpijske medalje pjevanjem državne himne dok je na ceremoniji dodjele odličja izvođena olimpijska himna.

Rusi su iz sveg grla zapjevali svoju himnu kao što su i najavili prije samog finala, u kojem su u dramatičnoj utakmici u produžetku slavili protiv Njemačke s 4-3.

"Mi znamo šta ćemo uraditi ako pobijedimo. Zar nam neko može zabraniti veselje i nacionalni ponos?", izjavio je prije utakmice ruska zvijezda Ilja Kovaljčuk, upitan hoće li ruski hokejaši zapjevati himnu ako osvoje zlato i time prekršiti sankcije MOK-a.

Ruski olimpijski odbor suspendovan je zbog sistematskog dopinga ruskih sportista Igrama u Sočiju 2014. godine, ali je Međunarodni olimpijski komitet, uz posebne uslove, dopustio nastup 168 ruskih sportista u Pjongčangu, ali bez nacionalnih obilježja i državne himne.

Takođe, nije bilo ruske zastave na ceremoniji otvaranja, kao ni na zatvaranju ZOI-a.

That awkward moment when the Not Russian anthem plays as the Not Russian flag is raised to the rafters. pic.twitter.com/IOFALoL1Re