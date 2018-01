Sjevernokorejska „armija ljepotica“

Samo djevojke visoke iznad 163 centimetra i iz „dobrih familija“ mogu učestvovati u nacionalnom sjevernokorejskom timu navijačica i tako motivisati njihove sportiste i zabavljati publiku.

Nakon što se zvanični Pjongjang složio da pošalje sportsku delegaciju na Zimske olimpijske igre u Pjongčangu, sjevernokorejske ljepotice spremaju se za četvrti nastup u Južnoj Koreji, gdje ih zovu „armijom ljepotica“.

An Čan-Il, istraživač „dezertera“ koji vodi Svetski institut za sjevernokorejske studije, kaže za AFP da su sjevernokorejske navijačice pažljivo odabrane i da moraju ispuniti najstrože kriterijume.

„One moraju biti visoke preko 163 centimetra i moraju dolaziti iz dobrih familija. One koje sviraju regrutuju se iz orkestara a ostale su uglavnom studentkinje elitnog Kim Il Sung univerziteta“, kaže An.

Sjevernokorejske navijačice prvi put su nastupile u Južnoj Koreji 2002. tokom Azijskih igara u Busanu.

U to vrijeme, skoro 300 navijačica iz Sjeverne Koreje stiglo je u Busan trajektom. U tradicionalnim haljinama, mahale su blijedoplavim zastavama sa siluetom Korejskog poluostrva.

​Godine 2005. bivša sjevernokorejska čirlidersica pojavila se u TV reklami za „Samsung“ mobilni telefon. Tokom Azijskih igara 2014. u Inčonu, sjevernokorejske navijačice pojavile su se u Južnoj Koreji treći put.

​Portparol Organizacionog komiteta igara u Pjongčangu Sung Baik Ju izrazio je nadu da će dolazak sjevernokorejske „armije ljepotica“ u Južnu Koreju „pomoći prodaji karata“ i da će „ispuniti želju organizatora za mirnim Olimpijskim igrama“.

