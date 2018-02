Stevović završio trku sa pocijepanom bradom

Srpski skijaš Marko Stevović zaradio je povredu brade tokom alpske kombinacije na Zimskim olimpijskim igrama u Pjongčangu.

Stevović je završio na ušivanju nakon što ga je udarila kapija, a one su ga koštale i plasmana jer je promašio jednu, pa je diskvalifikovan.

Ipak, srpski skijaš će nastupiti u narednoj disciplini u spustu u četvrtak, zajedno sa zemljakom Markom Vukićevićem koji je u utorak bio 25. u kombinaciji, što mu je najbolji plasman u karijeri.

"Borba je bila velika borba. Na kraju sam završio sa pocepanom bradom, i to diskvalifikovan. U cilj sam posle druge vožnje ušao 33. i to je bilo lepo videti. Imao sam veliku želju da napravim rezultat danas i na kraju nisam bio daleko od svog cilja. Međutim, snimak je pokazao da sam zgazio jednu kapiju. Blago dezorijentisan, nisam bio siguran šta se desilo. Ovo na desnoj butini kombinezona je krv, slučajno se poklapa sa levom na kojoj je takav dezen. Na snimku me voze na ušivanje. Čestitke Vukićeviću. Veliki i ozbiljan rezultat. Ja sam se trudio da obradujem i inspirišem nekoga, ovaj put je on to uspeo!", napisao jeStevović na Instagramu.

Pobijedio je Marsel Hiršer i konačno stigao do olimpijskog zlata.