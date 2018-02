U Južnoj Koreji danas će zvanično početi ZOI

Ceremonija svečanog otvaranja 23. Zimskih olimpijskih igara biće održana danas (12 časova), kada će oko 35.000 ljudi na Olimpijskom stadionu u Pjongčangu pozdraviti sportiste iz 92 države, među kojima će biti četiri predstavnika Bosne i Hercegovine.

Ipak, zvanični početak Igara biće u znaku sportista iz Sjeverne i Južne Koreje, koji bi trebalo da zajedno koračaju na otvaranju i pod istom zastavom. Zvaničnici dvije sukobljene zemlje su dogovorili zajednički izlazak na stadion, ali i zajednički nastup hokejašica na ledu, tako da će hokejašice dvije zemlje igrati za jednu reprezentaciju. Ovo je istorijski dogovor, pa će Igre, osim sportista i navijača širom svijeta, pomno pratiti i političari i politički analitičari. Da li će olimpijski duh pobijediti sve sukobe i nesuglasice i na koji period - ostaje da se vidi, a do tada će 2.925 (toliko bi trebalo da ima učesnika) sportista pozdraviti svijet, a onda krenuti u borbu za medalje na jednom od najvažnijih sportskih događaja.

O ceremoniji svečanog otvaranja nema mnogo informacija, organizatori čuvaju u tajnosti detalje, ali po tradiciji Igara očekuje se raskošan program uz muziku i ples. Neki lokalni mediji su objavili da će nastupiti Ha Hjun Vo, pjevač rok grupe "Guckkasten", i An Đi-Jang, koja je članica ženskog K-pop dua "Bolbbalgan4", kao i da bi zvaničnu pjesmu Igara "Let Everyone Shine" trebalo da pjeva Insuni, jedna od najpoznatijih južnokorejskih R&B diva.

Ono što je interesantno jeste da će se Olimpijski stadion, koji je koštao oko 100 miliona evra, koristiti samo četiri puta i da će biti srušen. Osim otvaranja Igara, na istom mjestu će biti ceremonija zatvaranja, kao i otvaranje i zatvaranje Paraolimpijskih igara.

Na ceremoniji otvaranja ZOI Elvedina Muzaferija će nositi zastavu BiH, a uz nju će biti Emir Lokmić, Tanja Karišik-Košarac i Mladen Plakalović. Oni su juče u Olimpijskom selu prisustvovali podizanju zastave BiH na jarbol, a tu su bili i članovi bh. delegacije, kao i "gradonačelnik" Olimpijskog sela Rju Sung Min, koji je olimpijcima poželio dobrodošlicu i uspjeh na Igrama.

Muzaferija i Lokmić će nastupiti u alpskom skijanju, a Karišik-Košarac i Plakalović u skijaškom trčanju. Osim ove dvije discipline, tokom Igara biće takmičenja u njih još 13: biatlonu, bobu, karlingu, umjetničkom klizanju, skijanju slobodnim stilom, hokeju na ledu, sankanju, nordijskoj kombinaciji, brzom klizanju na kratke staze, skeletonu, ski-skokovima, snoubordu i brzom klizanju.

Iako je danas zvanično otvaranje Igara, sportisti su na teren izašli juče, kada je počelo takmičenje karlingom u miks dublu, disciplini koja se prvi put održava na ZOI.

Domaćin Južna Koreja je u prvom kolu savladala Finsku sa 9:4, a u drugom je u neizvjesnom duelu izgubila od Kine rezultatom 7:8. Pobjedu i poraz imaju i Rusi, koji zbog kazne Međunarodnog olimpijskog komiteta za sistemski doping nastupaju kao "olimpijski sportisti iz Rusije". Oni su u prvom kolu izgubili od SAD sa 3:9, a zatim su savladali tim Norveške sa 4:3. U ostalim duelima postignuti su sljedeći rezultati, 1. kolo: Norveška - Kanada 9:6, Švajcarska - Kina 7:5; 2. kolo: Švajcarska - Finska 7:6, Kanada - SAD 6:4, a takmičenje se nastavlja danas duelima trećeg i četvrtog kola.

Osim u karlingu, danas će biti takmičenja u umjetničkom klizanju (muškarci kratki program, parovi kratki program), te kvalifikacije za skijanje slobodnim stilom.

ZOI na BHT 1

BHRT je u vrlo teškim okolnostima i uz ogromne napore uspio obezbijediti televizijska prava za prenos 23. Zimskih olimpijskih igara u Pjongčangu, saopšteno je iz ove medijske kuće, ističući da je kupovina TV prava bila neizvjesna.

Gledaoci će od 9. do 25. februara svakodnevno moći pratiti najzanimljivija takmičenja u direktnim prenosima i snimcima u više od 150 sati emitovanja olimpijskih sadržaja. Prenos ceremonije svečanog otvaranja će biti u petak, 9. februara, od 12, a prenosi takmičenja počinju u subotu već od 8.15.

Požar, minus i virus

Dan pred početak Zimskih olimpijskih igara izbio je požar kod Olimpijskog sela u Pjongčangu. Prema navodima lokalnih medija, crni gusti dim kuljao je iz jednog kafića u blizini Olimpijskog parka, a policija i vatrogasci brzo su lokalizovali požar, a u toku je istraga, prenio je "Daily mail". Ono što bi moglo da pokvari ugođaj na ZOI su najavljene izuzetno niske temperature (-25), a mnogi se pribojavaju da bi se norovirus od kojeg je do sada oboljelo 128 uglavnom radnika i volontera mogao proširiti i na sportiste.

ZOI završene za Mejlardovu

Mlada švajcarska skijašica Melanie Mejlard, koju su mnogi smatrali jednom od favoritkinja u slalomu, doživjela je tešku povredu koljena nakon pada juče na treningu, zbog koje će propustiti ZOI. Stradali su ligamenti lijevog koljena pa je odmah vraćena kući na operaciju.

UZDANICE BiH

Elvedina Muzaferija (alpsko skijanje)

Elvedina Muzaferija (18) predstavljaće BiH u alpskom skijanju. Ovoj Visočanki i članici SK ZE-2010 će ovo biti prvo učešće na ZOI. Ove godine je vozila Svjetski kup na Sljemenu zauzevši 49. mjesto u slalomu. U prethodnoj godini nastupala je na Svjetskom prvenstvu u St. Moricu, kao i na SP za juniorke gdje je u spustu zauzela 5. mjesto. Muzaferija će nositi zastavu BiH na ceremoniji otvaranja 23. Zimskih olimpijskih igara.

Tanja Karišik-Košarac (skijaško trčanje)

Tanja Karišik-Košarac treći put će uzeti učešće na ZOI. Najbolja bh. nordijka i članica Smučarskog kluba Romanija-Pale već devet godina je nepobjediva kada su u pitanju domaća takmičenja. Učesnica pet zimskih svjetskih prvenstava u biatlonu, tri ljetna i tri svjetska prvenstva u smučarskom trčanju, jedini je stalni učesnik trka svjetskog kupa i IBU kupa. Osvajanjem 19. mjesta na IBU kupu u Martelu drži najbolji rezultat u istoriji BiH u biatlonu.

Mladen Plakalović (skijaško trčanje)

Mladen Plakalović je godinama najbolji bh. ski-trkač i biatlonac. Članu Smučarskg kluba Sarajevo - Istočno Sarajevo će takođe ovo biti treće Igre, a svi njegovi međunarodni rezultati u skijaškom trčanju u 2017. godini su bili u A olimpijskoj normi. Jedini je i prvi u istoriji bh. reprezentativac u ski-trčanju koji je FIS bodove spustio ispod 100. Pored dvije Olimpijade, učesnik je pet svjetskih prvenstava, EYOF-a i velikog broja međunarodnih takmičenja.

Emir Lokmić (alpsko skijanje)

Emir Lokmić, član Ski-kluba Željezničar, debitovaće na ZOI, a učestvovaće u slalomu i veleslalomu. Ostvario je A olimpijsku normu za Pjongčang, a trenutno ima 18,88 FIS bodova u slalomu i rangiran je na 198. mjestu na svijetu, što je najviše bodova u istoriji alpskog skijanja BiH u svim disciplinama. Prošle godine je na FIS trci u Zagrebu na Sljemenu zauzeo 2. mjesto, te ostvario 15,3 FIS boda (najbolji bodovi ikad postignuti u BiH).