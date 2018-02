U Pjongčangu viđen najstrašniji pad do sada, prognoze nisu dobre

Novi težak pad viđen je na Zimskim olimpijskim igrama. Kanadski olimpijac brutalno je pao tokom trke u ski krosu. Iako još uvijek nema službene potvrde, prvobitne prognoze govore da je Kris Del Bosko slomio karlicu.

Delbosko je pri stravičnom padu letio 30-tak metara kroz vazduh nakon što je izgubio kontrolu, te na kraju pao na kuk. Bio je to posljednji skok trke koji je umalo završio tragično. Ležao je par minuta na podu prije nego li je odvezen u bolnicu.

Prayers go out to Canadian freestyle skier, Chris Del Bosco in this horrific fall #Pyeongyang2018 pic.twitter.com/E3yzPdAjdd