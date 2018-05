Zlatko Mateša za “Nezavisne”: Janica se samo jednom rađa

Janica Kostelić se događa jednom i nikad više. Teško da će se na ovim prostorima u skorije vrijeme pojaviti neko kao što je bila ona. Rekao je ovo za "Nezavisne" predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša.

Dugogodišnji predsjednik HOO istakao je da je saradnja s ostalim olimpijskim komitetima u regionu na veoma visokom nivou.

"Naša strana sa OK BiH je uvijek ista strana. Međusobno se pomažemo, razmjenjujemo iskustva i radimo na raznim projektima. Najvažniji je trenutno EYOF 2019. u Sarajevu i Istočnom Sarajevu. To nam je veoma značajan i bitan projekat. Ova saradnja u istoj mjeri uključuje i OK Srbije. Nedavno smo boravili u Banjaluci gdje smo dogovarali neke detalje. Mislim da će EYOF ispasti super", tvrdi Mateša, koji je 2016. po peti put izabran za prvog čovjeka HOO.

On je naglasio da ovo tijelo funkcioniše dobro, da nemaju finansijskih problema, ali i da je veoma slična situacija sa komitetima u regionu.

"To je generalno sve isto. Naši ljudi vole da se bave sportom, neproporcionalno se puno ljudi bavi sportom. Pogledajte samo uspješnost, recimo, košarke u Srbiji ili Sloveniji, pa onda rukometa, nogometa, vaterpola, tenisa. Ti loptački sportovi, šta god taknemo - uspješni smo. Atletika je pristojna. Imamo dobre stručnjake u svim zemljama i to je kombinacija koja funkcionira i to sa jako malim sredstvima. Nedavno sam bio u Madridu, budžet Reala je 700 miliona eura, što je više nego sve ove zemlje zajedno koliko izdvajaju za sport", ističe Mateša.

Na ZOI u Pjongčangu Hrvatska nije imala zapažene rezultate, a Mateša se nada da će se to do narednih OI u Pekingu promijeniti.

"Rezultatima u Pjongčangu nismo zadovoljni. OI su za nas bile ulaganje u budućnost. Imali smo mlade alpske skijaše kojima su ovo bile prve ZOI. Vjerujemo da će u Pekingu pokazati šta mogu. Imamo perspektivne takmičare, ali treba znati da je skijanje težak i opasan sport. Nikad se unaprijed ne može reći koliko ko može. Vjerujem kako neko od njih može doći do poneke medalje", zaključio je Mateša.