300 biciklista startuje 5. juna iz Istočnog Sarajeva

Međunarodna biciklistička trka "Kroz Srbiju" startovaće 5. juna iz Istočnog Sarajeva, rekao je Srni gradonačelnik Nenad Vuković.

Vuković je naveo da će u karavanu biti oko 300 biciklista koji će nekoliko dana boraviti na području Istočnog Sarajeva i Jahorine, te ocijenio da će organizacija ovog događaja imati višestruke pozitivne efekte za regiju.

"Očekujemo da sa nama u partnerstvo uđu i druge institucije. Već smo dobili podršku od Olimpijskog centra `Jahorina` i predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Milorada Dodika", istakao je Vuković povodom predstojeće 59. Međunarodne biciklističke trke.

On je dodao da očekuje i pomoć Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske, partnerstvo sa opštinom Pale i drugim opštinama iz sastava grada, jer je ovom etapom predviđena vožnja sa Jahorine do Pala, a od Pala do Priboja, gdje je cilj druge etape.

"Ovako važan događaj u skladu je sa našom namjerom da se više bavimo promocijom ljetnih sadržaja na Jahorini i cijelog Istočnog Sarajeva. Trka nam mnogo donosi sa aspekta sporta, turizma i marketinga. Ovo je jedan od najboljih načina da privučemo nove turiste", smatra Vuković.

Vuković je zahvalio biciklističkim savezima Republike Srpske i Srbije što su u okviru ove trke inicirali razgovor sa predstavnicima grada Istočno Sarajevo u vezi sa startom i prvom etapom takmičenja, koja je ujedno i najatraktivnija.

On je podsjetio da je opština Pale prije nekoliko godina bila domaćin trke, tako da su se već pokazali kao dobri domaćini.

Ovogodišnja 59. trka pod nazivom "Kroz Srbiju" vozi se od 5. do 9. juna i učestvovaće više od 30 zemalja.