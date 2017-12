Adem Fetahović: Naredne godine napadam mediteransko zlato

Naredne godine napadam zlatnu medalju sa Mediteranskih igara, poručio Adem Fetahović nakon što je proglašen najboljim bokserom u nedjelju završene prve sezone Regionalne lige u ovom sportu.

Član Bokserskog kluba Ilidža kao posuđeni takmičar nastupao je za BK Radnik iz Bijeljine. Semberci su sezonu okončali sa vicešampionskom titulom iza Loznice, a ispred zagrebačkih Sesveta. Osim dobrog plasmana i rezultata, Adem Fetahović ističe da je regionalno takmičenje i te kako značajno i za sticanje iskustva. Upravo na tome temelji svoj optimizam za narednu sezonu i uvjerenje da će donijeti medalju sa velikog takmičenja.

"Iza mene je sezona u kojoj sam imao čak 40 mečeva, od čega samo tri poraza. To je duplo više od nekih prethodnih. Dešavalo se ranijih godina da po dva-tri mjeseca nemamo nijedan zvanični meč. Dešavalo se da na evropska ili svjetska prvenstva idemo praktično bez iskustva. Minule sezone stvari su se značajno promijenile nabolje. Samo u Regionalnoj ligi sam boksovao svih 13 kola bez ijednog izgubljenog meča i to je zaista veliko iskustvo. Naredne godine očekuju me između ostalog Mediteranske igre i imam samo jedan cilj - zlatna medalja", poručio je bokserski reprezentativac BiH, ali i član regionalne reprezentacije koja je nedavno u Podgorici u prijateljskom meču savladala Italiju.

Osim Adema Fetahovića u velter kategoriji, Semberce je do vicešampionske titule vodio između ostalih sjajni teškaš Dašo Simenunović. Iz BK Ilidža pojačanja su još bili Džemal Bošnjak i Ali Jež.

"BiH trenutno ima sjajnu generaciju boksera koji uz adekvatnu podršku i veći broj mečeva, odnosno takmičenja kao što je Regionalna liga mogu u veoma kratkom roku ostvariti vrhunske rezultate i na najznačajnijim takmičenjima. Prva sezona Regionalne lige je u potpunosti opravdala očekivanja. Gledali smo kvalitetne borbe, a tome u prilog ide i broj od po nekoliko hiljada gledalaca na svakom meču", kazao je Almedin Fetahović, selektor regionalne reprezentacije i prvi trener BK Ilidža.

A kada je riječ o najvećim svjetskim sportskim smotrama, Fetahović takođe ima velike planove. Njegov kvalitet prepoznao je i Međunarodni olimpijski komitet dodijelivši mu olimpijsku stipendiju.

"Moj dugoročni plan su Igre u Tokiju 2020. godine. To je iz trenutne perspektive daleko, ali ukoliko i u predstojećim sezonama budem imao ovaj broj mečeva, napredak sigurno neće izostati. Vjerujem da uz malo sreće i kvalitetan rad mogu napasti odličje i na najvećoj sportskoj smotri", zaključio je Adem Fetahović.

Regionalnu ligu ove sezone činili su klubovi Radnik Bijeljina, Slavija Banjaluka, Sesvete Zagreb, Pink Panter Makedonija, Subotica, Valjevo i Loznica. Od naredne sezone pridružiće se po jedan tim iz Crne Gore i Slovenije.