Adem Fetahović se priprema na Kavkazu za olimpijske kvalifikacije

Jedan od najboljih boksera Bosne i Hercegovine Adem Fetahović otputovao je na Kavkaz na završne pripreme uoči posljednjeg kruga kvalifikacija za plasman na Ljetne olimpijske igre u Tokiju.

Otputovao je na poziv Bokserskog saveza Rusije, a sparingovaće mu, uz najbolje domaće, i reprezentativci Srbije, koji su takođe na pragu osvajanja norme za nastup na najvećoj sportskoj smotri svijeta.

"Naš reprezentativac ima priliku raditi na olimpijskom bokserskom kampu na Kavkazu na poziv Rusije. To nam predstavlja veliko priznanje i čast. Dokaz je to njegovog kvaliteta i dugotrajnog uspješnog rada. Sparingovaće takođe sa vrhunskim bokserima iz Srbije. Predviđeno je da na Kavkazu ostane 21 dan i sigurno je da će to biti odlična prilika da iskristališe svoju formu. Prošlu godinu obilježile su odgode niza velikih takmičenja, među kojima su i Olimpijske igre. Međutim, Adem je uspijevao redovno da trenira i održava formu. Prilagodili smo se novonastaloj situaciji i vjerujem da će maksimalno spreman dočekati naredne takmičarske obaveze", istakao je Almedin Fetahović, selektor bokserske reprezentacije BiH.

Kvalifikacijski turnir za Ljetne olimpijske igre održaće se u junu u Londonu. Riječ je o nastavku turnira koji je početkom prošle godine prekinut zbog pandemije virusa korona. Adem Fetahović tada je uspješno prošao u drugo kolo prije prekida takmičenja.

"Od norme za Tokio dijeli me jedan meč i jedna pobjeda. Osjećam se odlično, forma je izuzetno dobra i vjerujem da mogu napraviti podvig. Pripreme na Kavkazu sa najkvalitetnijim takmičarima Rusije i Srbije, uz odlične uslove koje imamo, iskoristiću na najbolji mogući način. U Londonu boksujem sa predstavnikom Armenije, ali u ovom trenutku ne razmišljam previše o protivniku. Fokusiran sam isključivo na sebe i svoj rad. Želim popraviti sve eventualne nedostatke", rekao je Adem Fetahović.

Bh. bokser jedan je od ukupno 15 stipendista Olimpijskog komiteta BiH, odnosno Međunarodnog olimpijskog komiteta. Trenutno od sportista iz Bosne i Hercegovine ostvarenu normu imaju atletičar Amel Tuka, njegov kolega Mesud Pezer i džudistkinja Lerisa Cerić. Na OI će ići sigurno i dvoje najboljih plivača iz BiH, jedno u muškoj i jedno u ženskoj konkurenciji, a na osnovu najboljeg rezultata. Iz krovne bh. sportske organizacije nadaju se da bi pozivnica mogla stići i za jednog od tenisera BiH.