Adnanu rekordni iznos rođendanske nagrade WWin-a!

Rođendani naših igrača ispunjeni su novim radostima i poklonima, jer je maksimalni iznos nagrade na WWin platformi - neograničen. Dobro ste pročitali.

U to se uvjerio Adnan, koji je dobio rođendansku nagradu u fantastičnom iznosu od 14.445,20 KM / 7.385,69 EUR ! Naš vjerni igrač tako je ujedno postao i trenutno najveći dobitnik rođendanske nagrade WWin-a.

No, važno je svakako takođe naglasiti da neko drugi može vrlo brzo preuzeti titulu rekordera. To vrijedi za sve one koji su vjerni WWin-u, igraju svakodnevno te promovišu WWin na društvenim mrežama.

Rođendanska nagrada se računa od dana tvog prošlog rođendana. Što si aktivniji na WWin-u i društvenim mrežama, nagrada je veća!

I to nije sve! Svaki korisnik koji odluči podijeliti svoju Rođendansku nagradu na društvenim mrežama bit će posebno nagrađen.

Dakle, nemojte zaboraviti podijeliti svoju sreću na Facebooku i Instagramu.

Ovo je prilika koju ne smijete propustiti, jer ne postoji ograničenje koliko novca možete osvojiti!

Neka tvoja rođendanska fešta bude još svečanija uz WWin!

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.