Ajla Omerhodžić Sinanović: Uživam u majčinstvu, ali lopta i dalje zove

Pravi vojnik kluba, osvajačica preko 30 trofeja sa ekipom Bimal Jedinstva, čiji je član više od 15 godina, Ajla Omerhodžić Sinanović (29) nedavno je potpisala novi ugovor sa najtrofejnijom bh. ekipom i time najavila novi veliki povratak na odbojkaške terene.

Nekadašnju reprezentativku BiH i dugo vremena najbolju odbojkašicu Premijer lige BiH gledaćemo barem još jednu sezonu na premijerligaškim terenima. U razgovoru za "Nezavisne" iskusna odbojkašica govorila je o povratku na teren nakon dvije godine, o tome da li je razmišljala o prekidu karijere s obzirom na to da je u međuvremenu ostvarila san postavši majka.

"Iskreno, kada sam prestala i htjela da se posvetim majčinstvu, mislila sam da mi je lopte, putovanja i pakovanja preko glave. Uživala sam u najljepšem ostvarenju jedne žene, a to je uloga majke, i uslijedila je pauza od dvije godine. Međutim, vidjela sam da me i poslije pauze nešto veže za teren čim ne propuštam utakmice kao gledalac", kaže danas 29-godišnja trofejna odbojkašica.

Rođena Brčanka prošle sezone se zvanično vratila, tada je postigla dogovor da pomogne onoliko koliko joj obaveze dopuštaju. Ipak, tek u novoj sezoni očekuje da će se u potpunosti moći posvetiti treninzima.

"Prošle godine sam potpisala ugovor, a podrška supruga, koji je bio cijele pripreme u ulozi majke, dala mi je mogućnost da ih odradim. Na početku misliš da je to sve lako, ali ipak pauza čini svoje. Pored Katarine i Mateje, izvrsnih igrača na mojoj poziciji libera, morala sam da radim duplo više. U prvoj utakmici s Mariborom postojali su trema i taj osjećaj kao da prvi put izlazim na teren", ističe Omerhodžić Sinanovićeva i dodaje:

"Nadam se da ću se ove sezone moći posvetiti 100 posto treninzima i odraditi i zadovoljiti trenerova očekivanja u potpunosti, što mi i jeste cilj."

Dugogodišnji pouzdani libero bh. reprezentacije već uveliko trenira kako bi što spremnije dočekala novu sezonu, u kojoj će "brčanske princeze" pokušati da nastave nevjerovatan niz osvajanja trofeja na bh. tlu.

"Virus korona nas je spriječio da podignemo zlatni pehar i ove sezone. Godinama se nosimo sa teretom prvaka BiH i svaka utakmica je naš izazov bez obzira na to što smo favoriti i to moramo i dokazati. Iako ću da budem najstarija u ekipi, to me ne sprečava da želim da se takmičim na treninzima kako bih izborila svoje mjesto u njoj. Nadam se da će me ove godine poslužiti zdravlje a, uz rad vjerujem da će to doći na neku moju formu približnu kao u ranijim godinama. Naš cilj, kao i sve ove godine od prve prozivke na treningu je jasan, a to je biti prvak, osvojiti zlatnu medalju i podići pehar koji branimo godinama", zaključila je Ajla.