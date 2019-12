Albanski borac provocirao, Srbin ga brutalno nokautirao

U finalu, protivnik je bio siptar Gashi. Po pasosu albanac, ali kako je on je sam na ring izasao uz pesmu shiptarija u kojoj kako smo uspeli da razumemo se spominju Suva Reka i Kosovo, jasno je da se radi o siptaru. Krenuo je zestoko na naseg Kecojevica, ali je jos zesce popio levi krose i tresnuo o pod. Pobeda i osvojen FEA turnir na najsladji moguci nacin.

A post shared by Kikboks Klub Sindjelic (@kbksindjelic) on Dec 9, 2019 at 6:42am PST