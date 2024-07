Alžirac izbačen sa OI, odbio da se bori sa Izraelcem

Alžirski džudista Dris Mesaud izbačen je sa Olimpijskih igara jer je odbio da izađe na borilište protiv rivala iz Izraela Tohara Butbula.

Njih dvojica je trebalo da odmjere snage u prijepodnevnim časovima trećeg dana, ali do toga nije došlo.

Razlog je naravno rat između Izraela i Palestine protiv kog Mesaud, kao osvjedočeni veliki muslimanski vernik, protestuje.

Back at #judo, Israel’s Tohar Butbul is on the tatami by himself to be declared the winner by walkover vs Algeria’s Messaoud Dris, who missed weight. The crowd whistled and booed when Dris’ name was announced #Paris2024 pic.twitter.com/D7EatBvDRN