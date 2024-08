Anđelo Džombeta: Ispravićemo greške u naredne četiri godine

Muški kajakaški četverac Srbije u sastavu Anđelo Džombeta, Marko Novaković, Marko Dragosavljević i Vladimir Torubarov završio je na šestom mjestu u finalnoj trci na 500 metara na Olimpijskim igrama u Parizu.

Nakon izvanrednog nastupa u polufinalu, u kojem su sa rezultatom 1:19.91 osvojili drugo mjesto, srpski muški kajakaški četverac u finalu je postigao vrijeme od 1:21.52.

“​​Mogu reći da smo i u kvalifikacijama i u polufinalu pokazali da smo na najvišem nivou, ali nas je prvi start poremetio – krenuli smo dobro, ali potom loše nastavili. Iako smo se borili do kraja, pobedili su nas oni koje smo ranije pobeđivali, ali pokušaćemo da to ispravimo u naredne četiri godine. Nažalost, nismo se u potpunosti oporavili. Finale je bilo isti dan, što je neuobičajeno jer se obično održava dan kasnije, kada svi imaju vremena za regeneraciju. Ovoga puta, organizacija je bila prilagođena publici i atmosferi, što razumem, ali je to dodatno otežalo situaciju”, rekao je Anđelo Džombeta.

“Mislim da je kratko vreme između trka uticalo na nas, posebno zbog ponavljanja starta. Ne možete ni da zamislite kako adrenalin eksplodira u tom trenutku, a onda sve splasne kada čujete da start nije bio dobar. Držali smo se, ali je došlo do rasipanja kod svih, a kod nas nešto više. Sada nam je potreban ozbiljan oporavak”, rekao je Vladimir Torubarov.

