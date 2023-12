Armstrong otkrio kako je varao na antidoping kontrolama

Čuveni, ujedno i osramoćeni američki biciklista Lens Armstrong kojem su sve nagrade oduzete zbog dopinga otkrio je tajnu kako nije bio pozitivan ni na jednom antidoping testu.

Čovjek koji je sedam puta osvajao Tur de Frans nastavio je da daje intervjue kako se pokušao očistiti svoj imidž nakon što je iz sportskoj raja otišao u “pakao“ nakon što je priznao da se dopingovao tokom svoje karijere.

U podkastu Bila Mahera je ponovio da nije bio pozitivan ni na jednom od 500 antidoping testova kojima je bio podvrgnut u svojoj karijeri.

“Testiran sam 500 puta i nikada nisam pao na doping kontroli. To nije laž. To je istina. Nije bilo načina da se izbjegne kontrola. Kada sam urinirao u bočicu oni su analizirali mokraću, i to je tako bilo uvijek. Realnost je i cijela istina je da su neke od supstanci koje sam koristio, posebno one koje su najjače poboljšavale performanse, kratko zadržavale u organizmu. Određen supstance, bilo da je to anabolik ili kanabis, koja god, imaju mnogo duži "vijek" zadržavanja u ljudskom tijelu“, naglasio je Armstrong i dodao:

„Na primjer, možete da popušite džoint i da sjednete i vozite traktor... Za dvije nedjelje imaćete pozitivan test na marihuanu, jer se ona zadržava duže u organizmu. Sa EPO (sintetička verziju eritropoetina), koji je je bio raketno gorivo i koji je promijenio ne samo naš sport, veće sve sportove gdje je potrebna snaga i izdržljivost, bilo je drugačije - bilo ga je teško otkriti jer se kratko zadržavao u organizmu“.

O nuspojavama supstance koju je uzimao, Lens je rekao:

"Ne želim nikoga da ohrabrujem da uradi nešto što ne mora da radi. Istina je da ste imali lijek, doping koji se nije mogao otkriti, koji je bio izuzetno koristan za učinak i oporavak. Posebno za učinak... I, kao što su nas naveli da vjerujemo, sa čime se ne slažem, ako se uzme pod nadzor ljekara, bilo je bezbjedno“.

Armstrongu je u oktobru 2012. godine izrečena doživotna suspenzija zbog dopinga, a tada je ostao i bez svih svojih titula sa Tura, kao i bronze sa Olimpijskih igara u Sidneju 2000.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.