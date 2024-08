Aspinal: Čujem glasine da je Stipe Miočić povrijeđen

​Džon "Koščati" Džons bi se trebao boriti protiv Stipe Miočića na UFC-u 309 događaju u novembru. Pa zašto promocija nije učinila borbu službenom? Ostalo je manje od tri mjeseca do pojavljivanja "pay-per-view" kartice 16. novembra u "Medison Skver Gardenu" u Njujorku, ali Dana Vajt i kompanija i dalje ćute. Da li je Stipe zaista spreman za ovaj meč?

Privremeni prvak, Tom Aspinal, čuje glasine o potencijalnoj povredi.

"Čujem glasine da je Stipe potencijalno povrijeđen", rekao je Aspinal fanovima na YouTube kanalu. "Ovo su stvari koje čujem iz unutrašnjih krugova. Stipe, mislim da mu je juče bio rođendan, zapravo, ima 42 godine. Tip će biti sklon povredama. Džon Džons, milion borbi pregurao, biće sklon povredama, isto. Ja, ja sam spreman za meč, momče. Još nisam ni u najboljim godinama. Gladan sam borbi. Nisam siguran da su ova dva tipa, ali ja jesam (spreman). Boriću se s bilo kojim od njih za neospornu titulu u bilo kojem trenutku. Spreman sam."

Tokom Džonsove odsutnosti, Aspinal je osvojio zamjenski pojas zaustavivši ruskog uništitelja Sergeja Pavloviča, a zatim je odbranio pojas uvjerljivom pobjedom nad Kurtisom Blejdesom na UFC-u 304 događaju u Londonu.

To je dovelo do višestrukih Aspinalovih prozivki upućenih "Koščatom" koje su do danas ostale ignorisane.

Nadamo se da će se Miočić što prije javiti ili potvrditi povredu, prenosi "MMAmania".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.