Atanasijević: Do prvog septembra nema odbojke

Aleksandar Atanasijević, jedan od najboljih srpskih odbojkaša, na klupskom nivou brani boje Peruđe i nalazi se u Italiji u kojoj je virus korona odnio na hiljade života.

„Situacija nije idealna. Od 12. marta smo u karantinu, na sreću već smo se navikli, međutim ono što je dobra stvar je da stižu sve ljepše vijesti, odnosno da je sve manji broj umrlih i zaraženih. Italija polako, ali sigurno izlazi iz krize. Nadaju se da će do trećeg maja izaći iz krize“, rekao je Atanasijević i dodao da bez dozvole opštine ne može da se izlazi iz stana.

Srpski korektor kaže da u ovom trenutku nije nikome do sporta.

„Nikome u ovom trenutku nije do sporta. Bez obzira što je to nama posao, svjesni smo da je najvažnije sačuvati ljudske živote. Odbojka je prekinuta od 12. marta. Italijani ne razmišljaju o sportu, jedino je fudbal ostao nejasan da li će se nastaviti. Јako je teško zamisliti veliki broj ljudi na jednom mjestu, jedini način je pred praznim tribinama“, rekao je on i dodao:

„Slobodni smo do prvog septembra kada kreće nova sezona. Nije lako za profesionalnog sportistu, ali možda nije ni loše što konačno imamo vremena za odmor“, iskren je on.

Atanasijević je prokomentarisao i potez Novaka Đokovića koji je imao veliku donaciju bolnici u Bergamu.

„Јuče sam imao priliku da gledam intervju direktora bolnice u Bergamu. Zaista su neizmjerno zahvalni Đokoviću koji svoju humanost pokazuje iz dana u dan. Predivno je vidjeti da sportista iz Srbije pored sportskih uspjeha ima tu ljudsku crtu i da pomaže cijelom svijetu“, kazao je Atanasijević i zaključio:

„Novak je prvo pomogao Srbiji, a kasnije i Italiji. Vidi se da njemu nacionalnost nije toliko bitna, već mu je važno da pomogne ljudima i spasi ljudske živote“.

(B92)