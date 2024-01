Baltimore je neosvojiva tvrđava

Divizijska runda počela je pobjedama konferencijskih prvaka.

Baltimore Ravens-i su ubjedljivo savladali Houston Texans-e rezultatom 34-10.

Utakmica je počela sporo, u znaku dobrih odbrana. Prva četvrtina završila je rezultatom 3-3. U drugoj četvrtini, Lamar Jackson je našao Agholor-a za prvi TD na utakmici. I taman kada je izgledalo da je odbrana Ravens-a potpuno zatvorila Texans-e, desila se greška specijalnog tima i Steven Sims je vratio punt za 67 jardi i TD. Tako se na poluvrijeme otišlo rezultatom 10-10, iako odbrana Ravens-a nije dopustila Texans-ima da razviju opasniji napad.

U drugom poluvremenu se i napad Ravens-a probudio. Lamar Jackson je istrčao prvi TD u ovoj utakmici, a napad nakon toga dodao za TD rezervnom TE Likely-u i tako prednost povećao na 14 poena razlike. Treći napad zaredom krunisao je Jackson još jednim TD trčanjem.

Konačan rezultat postavio je kicker Ravens-a Tucker šutem sa 43 jarde. Za sve ovo vrijeme odbrana Ravens-a predvođena fenomenalnim dvojcem Smith - Queen nije dopustila napadu Texans-a niti jedan poen i jedini poeni koje su na utakmici dopustili bio je onaj field goal u prvoj četvrtini.

Ravens-i su ovu utakmicu demonstrirali zašto su u Playoff ušli kao jedni od favorita, sa 229 istrčanih jardi i 123 bačene jarde, te bez primljenih TD-ova, protivnici su mogli samo da sačekaju kraj utakmice i da počnu da prave planove za iduću sezonu. Lamar Jackson kao najozbiljniji kandidat za MVP-a je pored dva bačena TD imao i dva istrčana TD, ukupno 100 jardi trčanjem i 152 jarde bacanjem, sa 16 od 22 kompletirana dodavanja i tako pokazao da je zaista najkorisniji igrač i da ovu ekipu snažno vuče u Super Bowl.

Pored njega, značajniju partiju zabilježili su Hill sa 66 istrčanih jardi i Edwards sa 40 istrčanih jardi. U statistiku se sa 23 istrčane jarde upisao i pridošlica Dalvin Cook koji je kao višestruki ProBowl igrač došao da pojača ekipu u Playoff-u. Sjajni rookie Flowers zabilježio je 41 uhvaćenu jardu.

Napomenimo da je u Texans-ima rookie QB zabilježio 175 jardi bacanjem, bez presječenih lopti i dokazao da će na njega još dugo da se računa u Houstonu.

U drugoj utakmici San Francisco 49ers-i su teže nego što se očekivalo savladali najmlađu ekipu u Playoffu Green Bay Packers-e rezultatom 24-21. Utakmica nije obilovala poenima, ali je od početka do kraja bila neizvjesna. Već u drugoj četvrtini, pri rezultatu 3-0 za Packers-e, umjesto da šutiraju za tri poena, Packersi se odlučuju da pokušaju da 4. down pretvore u prvi down, ali bezuspješno i tako gube posjed lopte.

Pored ovoga Packersi su imali još jedan promašen field goal, što sve ukazuje na to koliko je ova utakmica bila u egalu i da je malo nedostajalo da Packersi slave. Kraj prvog poluvremena obilježilo je sjajno dodavanje Purdy-a za Kittle-a za TD 49ers-a. Na ovo Packersi uzvraćaju još jednim field goal-om i na odmor se ide sa rezultatom 7-6.

U drugom poluvremenu mlada ekipa Packers-a pokazuje da nisu došli da se predaju bez borbe i u trećoj četvrtini postižu dva TD, dok 49ers-i postižu jedan. I izgledalo je da bi ova utakmica mogla da se prelomi u korist Packers-a, ali je kraj treće četvrtine obilježila presječena lopta i u posljednju četvrtinu se ulazi sa field goalom 49ers-a. Nakon jednog odličnog drive-a, Packersi imaju priliku za field goal, međutim Carlson ne uspijeva da pogodi šut sa 41 jarde. Ovo 49ersi kažnjavaju već u idućem drive-u i McCaffrey postiže TD za konačan rezultat.

Napomenimo da su posljednji napad imali Packers-i, ali da je pas Love-a presjekao Greenlaw.

Jordan Love je imao tešku noć, iako je bacio dva pasa za TD i ukupno 194 jarde, bacio je i dvije presječene lopte. U ekipi Packers-a je zapaženu ulogu imao i Aaron Jones sa 108 istrčanih jardi i Romeo Doubs ja 83 uhvaćene jarde.

U ekipi 49ers-a Brock Purdy je bacio ukupno 252 jarde i jedan TD pas. Glavna zvijezda 49ers-a ove sezone McCaffrey istrčao je 98 jardi i 2 TD-a, a imao je ukupno 18 nošenja. Kittle je imao 81 uhvaćenu jardu i jedno TD hvatanje.

Ravens-i i 49ers-i čekaju pobjednike večerašnjih duela u konferencijskim finalima koja su na programu idućeg vikenda.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.