Banjalučani najbolji na svijetu: Posada Dajak kluba ispred svih

Posada banjalučkog Dajak kluba u sastavu osvojila je prvo mjesto u disciplini spust i u generalnom poretku Svjetskog prvenstva u raftingu održanom u Banjaluci odnosno na Vrbasu.

Pobjedničku posadu činili su Dragan Babić, Igor Kuzmanović, Nebojša Tadić i Igor Kuzmanović.

„Veliko je zadovoljstvo biti najbolji na svijetu. Sjajnu smo trku izveslali danas i sasvim zasluženo osvojili zlato u spustu, to je bilo sasvim dovoljno da i u generalnom poretku šampionata budemo najbolji, a to nam je bio glavni cilj na ovom Prvenstvu. Moram da kažem da ostaje žal što ni danas nismo uspjeli doći do medalje u open kategoriji. Dva četvrta mjesta juče u slalomu i danas u spustu, sve je bilo za dlaku. Ja bih posebno pohvalio naše momke u kategoriji do 19 godina koji su i danas osvojili srebrnu medalju, tako da su na kraju u generalnom poretku Prvenstva osvojili bronzanu medalju. Osvojili smo više medalja nego prije dvije godine čime smo uspjeli u namjeri da ostvarimo zacrtani cilj, rekao o je Dragan Babić, kapiten banjalučkog Dajak kluba i reprezentacije BiH, prenosi Glas Srpske.

Najveće iznenađenje prvenstva je posada Dajak kluba u kategoriji do 19 godina. Oni su se na opšte iznenađenje svih, domogli srebra u sprintu, bronze u slalomu i srebra u spustu što im je bilo dovoljno za bronanu medalju u generalnom poretku Prvenstva.

Zlatom se u open kategoriji okitila reprezentacija Brazila. Oni su i danas trijumfovali u disciplini spust gdje su, nakon pobjeda u sprintu i slalomu, osvojili titulu prvaka svijeta u open kategoriji.

„Prezadovoljni smo ostvarenim. Pokazali smo da smo u odličnoj formi, vrijedno smo radili i potpuno spremni smo došli u Banjaluku. Danas smo pobjedom u spustu pokazali da jednako dobro vladamo i u tehničkim disciplinama i u spustu. Zaista smo prezadovoljni sa osvojenim medaljama u Banjaluci“, kazao je kapiten brazilskog tima Eduardo Degrandi.

„Sve je prošlo onako kako smo planirali, kazao je na kraju predsjednik Rafting kluba Kanjon i direktor Prvenstva Aleksandar Pastir. Veliko hvala svim volonterima njih gotovo 200, članovima RK Kanjon, pripadnicima Oružanih snaga BiH, svima koji su učestvovali u organizaciji Prvenstva. Ponovo smo dokazali da smo u stanju organizovati i najzahtjevnije sportske manifestacije kakvo je sigurno Svjetsko prvenstvo“, rekao je na kraju predsjednik RK Kanjon Aleksandar Pastir.

Na šampionatu je učestvovalo više od 400 takmičara iz 20 zemalja svijeta, a na takmičenju su domaći timovi osvojili ukupno 7 medalja po disciplinama od kojih su dvije zlatne, 4 srebrne i 1 bronzana.

Najviše uspjeha tokom četiri takmičarska dana imali su takmičari iz Češke i Japana. Ovo prvenstvo poslužiće kao podrška kandidaturi Krupe na Vrbas za top 20 najljepših sela na svijetu.

