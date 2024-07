Banjalučaninu Vladimiru Pandureviću želja Olimpijske igre u Los Anđelesu (FOTO, VIDEO)

BANJALUKA - Iako je prvo trenirao fudbal, mladi Banjalučanin Vladimir Pandurević sa sedam godina je slučajno ušao u svijet stonog tenisa, a 12 godina poslije brojne medalje i osvojeni turniri potvrđuju da je nekada i slučajna odluka - životna odluka.

Prisjećajući se svojih početaka, Vladimir u razgovoru za "Nezavisne novine" ističe da je sve počelo kada je vidio reklamu za stoni tenis na vratima škole, a zatim i letak na brisaču očevog automobila. Prvi trening nije bio najsjajniji.

"Na prvom treningu sam se rasplakao, jer nisam znao da igram", priča on.

Kako ističe, njegova karijera počela je u Stonoteniskom klubu Vrbas, koji se u jednom trenutku spojio sa Stonoteniskim klubom Banjaluka, a upravo je taj momenat, prema njegovim riječima, važan i za njega, ali i banjalučki stoni tenis.

"Mi mlađi koji smo dolazili dobijali smo starije igrače kao uzore, ali i motivaciju za napredak, tako da je to bilo veoma važno. Dugo godina sam igrao za Stonoteniski klub Banjaluka i 2016. godina je bila najuspješnija godina za naš klub jer smo osvojili sve ekipne titule, kao i državne titule Bosne i Hercegovine. Dok sam igrao za Stonoteniski klub Banjaluka, bio sam najmlađi juniorski prvak BiH. To je kategorija do 19 godina, a ja sam postao juniorski državni prvak sa 14. U tom trenutku je bio veliki šok za mene, ali vjerujem i za ostale, jer se to nikada nije desilo. To su osvajali momci koji su izlazna godina u juniorima", navodi Pandurević za "Nezavisne novine".

Zbog daljeg napretka, ali i nastavka obrazovanja u Srpskoj gimnaziji "Nikola Tesla", koju je ove godine i završio u Budimpešti, Vladimir odlazi u glavni grad Mađarske, gdje će nastaviti studirati na polju biznisa i ekonomije. Na turniru "Janos Molnar" ostvaruje vrhunski rezultat, gdje u četvrtfinalu gubi od tada petnaestog igrača svijeta.

"Ući u četvrtfinale tog turnira je bilo stvarno nevjerovatno. Prije toga sam dobio najboljeg igrača tog kluba gdje se održavao turnir, kao i drugog mađarskog juniora koji je stariji od mene tri godine. Ja sam zapravo primijetio da sam postigao dobar rezultat i napravio šok kada je, poslije meča gdje sam dobio 3:0 mađarskog igrača, u sali bila potpuna tišina. Nikom ništa nije bilo jasno. Ja sam na taj turnir otišao bez trenera, samo sa tatom i mamom", prisjeća se Vladimir i dodaje da je nakon toga počeo trenirati u Budapesti Vasutas Sport Clubu.

Kako ističe, u posljednje dvije godine uspio je izgraditi svoje ime u Budimpešti.

"Ljudi su me primijetili, tako da sad treniram sa mađarskom muškom i ženskom seniorskom reprezentacijom u njihovom nacionalnom trening centru", ističe on.

Dok je živio i igrao u BiH, bio je dio bh. reprezentacije i takođe je imao dobre rezultate.

"Imam dvije balkanske medalje za mlade u dublu. To su dvije bronze, dvije godine zaredom. Učestvovao sam na dva evropska prvenstva za kadete i juniore u Rumuniji i u Češkoj i na mnogo međunarodnih turnira na koje smo išli, turnira za svjetsku rang-listu. Nakon toga zbog nekih nesporazuma sa Stonoteniskim savezom Bosne i Hercegovine odlučio sam da uzmem sportsko državljanstvo Srbije, iako je to povlačilo posljedice da ne mogu da izađem na međunarodnu scenu tri-četiri godine. Ako sada gledam unazad, mislim da je to bio dobar potez. Srbija je ipak ozbiljnija i mnogo više nudi u stonom tenisu", navodi on i dodaje da od prošle godine i zvanično ima pravo nastupati na turnirima pod zastavom Srbije.

Njegov trenutni klub je Spartak iz Subotice, čiji je član od 2021. godine.

"Ovo je klub koji mi je dao mnogo i od kojeg imam veliku podršku. Želio bih da pomenem gospodina Predraga Matkovića, koji mi daje nevjerovatnu podršku. Klub Spartak je sa najviše titula u Srbiji. Velika je čast biti član tog kluba i ja se nadam da ću ostati član tog kluba i dalje u budućnosti", priča on za "Nezavisne novine" i dodaje da mu trenutno veliku podršku daje i Bojan Sladojević, fitnes i kondicioni trener.

Prošle sezone svoju sreću okušao je i u Engleskoj, gdje je na dva turnira imao skor od 18 pobjeda i nula poraza.

"U Engleskoj sam dobio specijalnu nagradu za igrača weekenda, za player of the week. To je jedna od dražih nagrada", kaže on.

Najvažnije što treba imati jedan stoni teniser, kako priča Vladimir, je volja, mada su važni i treneri, uslovi, sponzori, ali i finansije.

"Volja koja te pokreće - i kad nemaš uslove i kad ti se ne trenira i kad pada kiša i kad ti se ide u grad - da zbog nekog dugoročnijeg cilja, dugoročnog plana zapravo treniraš", kaže on i dodaje da je jako važna i podrška, a najveću podršku dobija od svojih roditelja, braće, djevojke, prijatelja, ali i trenera.

"Jedan od najvažnijih trenera u mojoj karijeri je Dejan Predragović, koji me, mimo grupnih treninga u klubu, tajno vodio da radimo jedan na jedan", ističe on i dodaje da je mnogo ljudi koji su mu davali podršku, a među njima je i selektor reprezentacije BiH i trener iz Sarajeva Elvedin Đono.

Kada je riječ o planovima za dalje, ističe da je za Olimpijske igre u Parizu već kasno, ali su mu Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. godine velika želja.

"To mi je velika želja, ali i veliki zalogaj. Potrebno je puno odricanja, treba i puno rada i sreće", ističe on za "Nezavisne novine".

Kada je riječ o planovima za bližu budućnost, Vladimir navodi prvenstvo Evrope za mlade do 21 godinu.

"Na to se prvenstvo ne mogu prijaviti igrači koji žele, već samo najboljih 48 sa evropske rang-liste, a da bi se ostvario rezultat da neko bude među 48 najboljih, mora da igra dosta međunarodnih turnira", objašnjava on te dodaje da međunarodni turniri nisu jeftini, a potrebno ih je igrati zbog položaja na svjetskoj rang-listi.

Komentarišući položaj stonog tenisa u javnosti u regiji, Vladimir ističe da prisutnost stonog tenisa u javnosti u BiH nije na visokom nivou.

"To je problem manjih sportova kod nas jer im se ne daje na značaju. Kod nas su pristupni fudbal, košarka, tenis, odbojka i rukomet", ističe on i dodaje da stoni tenis ni u Evropi nije popularan kao fudbal, ali da je ipak na višem nivou.

I u sljedećoj sezoni svoju karijeru u stonom tenisu Vladimir će, kako kaže, nastaviti u Spartaku iz Subotice u Superligi Srbije, gdje će se boriti za mjesto u seniorskoj reprezentaciji, a igraće i Championship diviziju u Engleskoj.

