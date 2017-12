Banjalučki kuglaški klub dobio novu upravu: Cilj evropski Borac

Cilj je napraviti evropski Borac i da dovedemo međunarodna takmičenja u Banjaluku. Uz sve to, želimo da omasovimo našu školu kuglanja, rekao je Nenad Talić, novoizabrani predsjednik Kuglaškog kluba Borac.

Na izbornoj sjednici Skupštine kluba, koja je održana u ponedjeljak naveče u Banskom dvoru, Talić je izabran za nasljednika dosadašnjeg prvog čovjeka kluba Dušana Kudre, koji je isto veče izabran za počasnog predsjednika kluba.

"Ovo je dokaz da je Borac institucija. Svi koji su nas podržali su dokaz da se dobro radilo do sada i pokušaćemo da budemo još bolji. Kuglanje nije finansijski zahtjevno, i to je šansa Borca i Banjaluke da izađu na međunarodnu scenu i tamo napravimo dobre rezultate", izjavio je Talić i posebno naglasio:

"Pažnja mora da se posveti radu s mladima i moramo da omasovimo školu kuglanja. Kuglaški klub ima dobre rezultate u kadetskoj i juniorskoj konkurenciji i cilj je što bolja omladinska škola."

Kuglaški klub Borac pod ovim imenom se prvi put spominje 14. aprila 1958. godine, a prije toga zvao se 'Petar Drapšin'. Pod tim imenom je 1955. bio prvak BiH, i to u konkurenciji 13 klubova. Godine 1961. Borac je postao prvak Banjalučkog podsaveza, ali se ubrzo poslije toga ugasio. S radom je nastavljeno 1996. i od tada je klub pet puta bio šampion RS, a šest puta osvajač Kupa RS. Osam trofeja je do sada osvojeno i na nivou BiH, i to tri titule prvaka i pet pehara u Kupu BiH. U klubu se posebno ponose osvajanjem drugog mjesta na jakom i prestižnom NBC kupu u Splitu 2010. godine.

"Sada nam je cilj plasman među tri ekipe u BiH kako bismo opet izborili učešće na međunarodnoj sceni, a sljedeće godine ćemo da napadnemo titulu prvaka BiH", jasan je Talić, pored kojeg će u Upravnom odboru biti Mićo Perduh, Marinko Umičević, Vladimir Kajkut, Ljubinko Džajić, Dragan Novaković i Željko Mirković.

Svečanoj izbornoj sjednici Skupštine kluba prisustvovali su predstavnici pojedinih klubova iz porodice Borca, kao i predstavnici Ministarstva porodice, omladine i sporta u Vladi RS i grada Banjaluka.

"Čestitke predsjedniku i Upravi na izboru. Uslovno rečeno, kuglanje je mali sport, ali sa skromnim ulaganjima mogu da se naporave vrhunski rezultati. Banjaluka je kandidat za Evropski grad sporta 2018. i dobrim rezultatima može da se promoviše ne samo kuglanje, nego i grad Banjaluka", kazao je Dragan Jaćimović, pomoćnik ministra sporta u Ministarstvu porodice, omladine i sporta u Vladi RS.