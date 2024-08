Basketaši Srbije uz zvuk sirene do pobjede protiv Nizozemske (VIDEO)

Basketaši Srbija na spektakularan način su slomili otpor Nizozemske. Srpska reprezentacija je slavila rezultatom 21:19.

Bila je to jedna tvrda utakmica. Poen za poen se igrao, ali ponovo jedna magija na kraju Strahinje Stojačića je presudila da Srbija pobijedi u ovoj utakmici. Naime, uz zvuk sirene i jedan ''lud'' šut bili su ''dovoljni'' za trijumf.

UNBELIEVABLE! SERBIA WIN IT IN THE CLUTCH WITH A HAIL MARY TWO! #3x3Basketball #Paris2024 #Olympics pic.twitter.com/gvOsBQsRub