Benzemin rođak zbunio bokserski svijet

Rođak Karima Benzeme, Neufel Uata zbunio je obožavaoce kada je odustao samo nekoliko sekundi u toku borbe sa Simonom Kinom.

Uata se takmiči u teškoj kategoriji i imao je respektabilan profesionalni rekord od 18-4 na svom posljednjem izazovu.

Takođe je predstavljao svoju zemlju, Alžir, na Olimpijskim igrama 2008. u Pekingu. Ali njegova je reputacija unutar ringa malo opala nakon njegove odluke protiv Kina.

Alžirac je bio odsutan iz ringa 15 mjeseci prije svoje borbe u "Montreal Casinu" u petak naveče.

Ipak, samo nekoliko trenutaka nakon prvog zvona, 36-godišnjak je kleknuo i podigao desnu šaku u vazduh, što je zbunilo navijače, sudiju i njegovog protivnika.

Zbunjeni Kin ipak je dohvatio Uatu lijevim udarcem prije nego što je sudija zatražio da se vrati u svoj ugao.

Neufel nije imao namjeru ustati s patosa pa je borba prekinuta nakon samo 16 sekundi i jednog udarca.

"FF Boxe mi je poslao pismo u petak da me obavijesti da neću biti osiguran u slučaju problema. Ovo je borba koju sam želio, uzeo sam slobodno vrijeme za pripremu i troškove koji dolaze s tim. Ono što sam napravio (u ringu) bio je protest. Izvinjavam se svima, a posebno "Eye of the Tiger Management". Vi ne boksujete u ringu" napisao je Uata na društvenim mrežama.

Ovo je bio Uatin drugi uzastopni poraz i RDS izvještavaju da je malo vjerovatno da će biti plaćen za ovu borbu.

(Sport Bible)