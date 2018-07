Bh. alpinisti i visokogorci kreću na ekspediciju u Rusiju

Dok je u Rusiji aktuelna trka ko će osvojiti vrh tabele u okviru Svjetskog prvenstva u fudbalu, hrabri i utrenirani alpinisti i visokogorci iz Bosne i Hercegovine kao i susjednih zemalja, uskoro kreću na put ka Rusiji kako bi dosegli nove vrhove, i to one prave, planinske.

Pristupiti vrhu Elbrus, najvišem evropskom i kavkaskom vrhu koji se nalazi na 5.642 metra nadmorske visine, cilj je ove ekspedicije na koju u četvrtak, uz desetak alpinista iz BiH, kreću Jelena Simović i Senad Bečković.

Oboje iza sebe imaju zavidno planinarsko iskustvo, a strasti nikada ne manjka. Dovoljno je spomenuti da su zajedno prošle godine, po vrlo ekstremnim uslovima, pristupili vrhu Mont Blanc sa 4810mn/v., a Elburs je kao naredni izazov bio zacrtan već tada. Kondiciono to je vrlo zahtjevna ekspedicija za koju se pripremju već nekoliko mjeseci.

"Definitivno je da Elbrus spada u najizazovniju ekspediciju i vrh za nas do sada. Ovo će biti prvi put da idemo preko 5. 000mn/v, te famozne barijere, i sigurno predstavlja jedan veliki izazov. To je uspavani vulkan, masiv koji je specifičan po naglim promjenama vremenskih uslova. Osnovni specifikum Elbrusa 5. 642mn/v jeste ogromna hladnoća i tokom ljetnog perioda, gdje temperature idu i ispod - 30° C", kaže Senad.

"Više od pola godine se pripremamo, a plan smo prilagodili, koliko smo mogli, uslovima koji nas tamo očekuju. Sedmično smo bar dva puta trčali trail na vrh Trebevića. Imali smo nekoliko zimskih uspona na vrhove prelijepe Visočice i Bijelašnice gdje smo uvježbavali tehnike i kretanja u zimskim uslovima. Također, uradili smo uspone na Maglić, Zelenu glavu na Prenju, išli smo na vrh Durmitora, kao finalni trening", pojašnjava Jelena i otkriva kako su znali pješačiti i do 12 sati po ovim planinama jer ih na završnom usponu očekuje upravo to.

Inače, ističu kako su se pripreme sastojale od tehničkih i kondicionih dijelova.

"Tehnički dio odradili smo tokom uspona na naše najatraktivnije vrhove, gdje smo pokušali simulirati sve ono što bi nas moglo očekivati tokom ekspedicije, kao i samo ponavljanje stečenih znanja iz alpinizma i visokogorstva", kaže Senad i otkriva kako je ipak kondicioni dio najbitniji zbog napora kojem su tijelo i organizam izloženi na visinama iznad 3.500mn/v. Dodaje da su se kondicione pripreme sastojale od trčanja, i to najviše trail utrka po planinama, svakako fitnesa i vježbi u teretani, dugih biciklističkih tura, jer se, kako ističe, na ovakve ekspedicije nosi mnogo opreme, i ako niste kondiciono i fizički spremni skoro da je nemoguće uspjeti.

Tokom zahtjevnih priprema Jelena i Senad imali su podršku kompanije Lactalis BH i brenda Dukat Fit, mliječnog proteinskog napitka kojim su brzo vraćali izgubljenu energiju. Uz podršku Lactalisa BH, ali i brojnih drugih sponzora, uspješno su uspjeli završiti sve pripreme za ekspediciju u kojoj ih očekuje mnogo izazova.

Ekspedicija će trajati 14 dana, a prvi izazovniji dio planiran je trećeg dana.

"Tada imamo aklimatizacioni uspon iz Terskola do opservatorije, a zatim treking do opservatorije Elbrus na 3380 m i noćenje u šatorima u kampu na visini od 3380 m", kaže Jelena.

U nastavku takođe ide niz priprema da bi devetog dana, naša ekspedicija, u jedan sat iza ponoći, krenula prema vrhu Elbrus na 5. 642 metra nadmorske visine.

"Potrebna su velika finansijska sredstva da bi se ovakav jedan poduhvat uopšte planirao ali i uspješno realizirao. Neophodno je mnogo i specifične opreme, koja je jako skupa te su nam naši sponzori pomogli u tome. Ovim putem im se zahvaljujemo, i moramo ih spomenuti. To su su Lactalis BH, Alukoenigstahl d.o.o, Schuco, Trek Bike Centar i Inza Group", kazao je, na kraju, Senad.