BiH sa 30 karatista na EP

Reprezentaciju Bosne i Hercegovine na Evropskom prvenstvu u danskom Alborgu za kadete, juniore i uzrast do 21 godine predstavljaće 30 takmičara.

U kategoriji kadeti borbe nastupiće Hamza Ahmetović (Perfekt), Sergej Vučić (Energija Banjaluka), Amar Jahić (Bosna Kalesija), Mahir Džuho (Okinava), Sandro Krešić (Do Tuzla); kadetkinje borbe: Emina Sipović (Ipon), Marina Kurteš (Slavija), Elvedina Halilović (Bošnjak); juniori borbe: Muhamed Šumar (Novi grad, Sarajevo), Dragan Tambur (Slavija), Emrah Dragolj (Holidej), Nedim Šuvalija (Sarajevo) i Saša Nedić (Unsu); juniorke borbe: Emina Abdulić (Tuzla Sinbra), Sara Mahmutović (Jion Peb Bihać), Ema Selman (Jion Peb Bihać), Stefani Krešić (Do Tuzla); U21 muškarci borbe: Eldin Hajdarpašić (Šampion Ilidža), Nermin Ramčilović (Šampion Ilidža), Jusuf Suljić (Šampion Ilidža), Hamza Čajić (Orka Lukavac), Luka Vuković (Panteri plus); U21 žene borbe: Lejla Ahmetović (Perfekt, Sarajevo), Anđela Soldo (Neretva Mostar), Gabrijela Begić (Široki), Ilma Rahmanović (Ilidža), Matea Noah Medić (Neretva Mostar); kate žene pojedinačno: Maja Juričić (Uskopljak) i Isidora Borovčanin (Glasinac, Sokolac) i Lejla Begić (Internacional Zenica). Takmičenje se održava od 8. do 11. februara.