BiH sa jednom medaljom ide iz Minska

Najbolji bh. kajakaš Darko Savić zauzeo je osmo mjesto u prvoj kvalifikacionoj grupi u trci sprint K1 na 1.000 metara na Evropskim igrama u Minsku.

Njegovo vrijeme 3.58.566 sekundi nije bilo dovoljno da se plasira u polufinale. Biciklista Vedad Karić bio je 33. u vožnji na hronometar uz prosječnu brzinu od 45,045 kilometara na čas. Njihovim nastupima završen je takmičarski program za 16 bh. sportista koji su uzeli učešće na ovim igrama. Da BiH bude među 35 zemalja koje su do juče osvajale medalje u Minsku pobrinula se džudistkinja Larisa Cerić, koja se okitila srebrnom medaljom. Ostali bh. takmičari se ne mogu pohvaliti većim rezultatima, drugi najbolji rezultat ostvario je bokser Adem Fetahović, koji je dogurao do osmine finala u kategoriji do 69 kg.

Inače, nakon petog nepotpunog dana reprezentacija Rusije je nenadmašna što se tiče osvojenih medalja. Rusi su osvojili 49 odličja, od kojih su 22 zlata. Na drugom mjestu je domaćin Bjelorusija sa 38 medalja (11 zlatnih). Od selekcija iz regiona najbolje kotira Slovenija sa dva zlata i bronzom, zatim Srbija sa četiri odličja (zlato, srebro i dvije bronze), dok je Hrvatska na koti od dvije medalje (zlato, bronza).

Podsjetimo, 2. Evropske igre u Minsku okupile su oko 4.000 sportista iz 50 zemalja. Na programu je 16 sportova, a igre će biti svečano zatvorene 30. juna na stadionu Dinama. Igre se vode pod patronatom Evropskog olimpijskog komiteta i održavaju se svake četiri godine.