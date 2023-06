Biciklista poginuo na stazi

Tužne vijesti dolaze iz Švajcarske gdje je nakon pada na Turneji po Švajcarskoj preminuo 26-godišnji biciklista Đino Mader.

Domaći takmičar koji je godinama vozio za bahreinski Tim Viktorijus umro je u petak nakon što je u četvrtak prebačen u bolnicu.

On je na 197. kilometru trke kroz Švajcarsku doživio jako težak pad niz uvalu i pritom se odmah onesvijestio. Helikopterom je prebačen u bolnicu i nekoliko sati kasnije, nakon velike borbe ljekara da mu spasu život, nažalost je izgubio bitku.

Amerikanac Magnus Šefild, koji je takođe povrijeđen tokom trke na istom mjestu, srećom je van životne opasnosti.

