Biciklisti iz cijelog svijeta stižu na prestižnu trku “Beograd - Banjaluka”

BANJALUKA – Pripreme za 17. izdanje prestižne biciklističke trke “Beograd – Banjaluka“ uveliko su počele, a polako pristižu i prijave ekipa.

Kako navode organizatori, već prema preliminarnom spisku jasno je da nas očekuje u najamnju ruku izdanje kakvo je bilo prethodnih godina. Već su prijavljene ekipe iz Evrope, Azije i Sjeverne Amerike, a očekuje se i potvrda učešća jednog kolumbijskog tima. Uporedo s tim, direkcija trke završava pregovore sa gradovima koji će biti domaćini starta i cilja etapa, a već se zna da će i ovo izdanje imati četiri etape.

Svečano otvaranje trke je u Beogradu 19. aprila, a karavan u prvoj etapi ide od prestonice Srbije do Bijeljine.

“To je ujedno etapa koja ima najveću simboliku jer će biciklisti i svi ljudi u pratnji kao i prethodnih 16 puta granicu na Pavlovića mostu preći bez zaustavljanja. Cilj prve etape je u Bijeljini, koja je i domaćin starta druge 20. aprila. Biciklisti će taj dan voziti do Vlasenice i to je zbog konfiguracije terena najzahtjevnija etapa. Trećeg dana na programu je etapa od Doboja do Prijedora, a uskoro ćemo saopštiti i ime grada domaćina starta posljednje etape, koja tradicionalno završava u Banjaluci. U pregovorima smo sa nekoliko gradova, a očekujem da sve bude poznato u narednih desetak dana“, rekao je osnivač trke i prvi čovjek Biciklističkog saveza Republike Srpske Tihomir Kuvalja.

On je dodao da je trka “Beograd – Banjaluka“ najkvalitetniji i najvažniji događaj u kalendaru Saveza koji je minulih godina učinio mnogo na popularizaciji biciklizma upravo uz pomoć trke koja je odavno prerasla granice Srpske, BiH i Srbije. Posebno je naglasio podršku institucija Srbije i Srpske, kao i grada Beograda koji se snažnije nego ranije uključio u organizaciju.

“Veliku zahvalnost dugujemo gradonačelniku Aleksandru Šapiću i generalnom sekretaru za sport grada Beograda Nikoli Peniću u kojima smo pronašli snažnog partnera i dobili ogromnu podršku. Vrlo brzo su shvatili važnost ovog događaja. Zahvalio bih se i resornim ministarstvima , kao i predsjednicima Srbije i Srpske, ali i svim gradovima i opštinama koji su uz nas sve ove godine“, naglasio je Kuvalja.

Ponosan je na ono što je trka danas postala i uvijek se sa sjetom prisjeća 2007. godine kada je sa grupom entuzijasta pokrenuo ovaj događaj.

“Trka je simbol prijateljstva svih ljudi u regionu koji svake godine dolaze. Bilo je tu i teških godina, ali možemo da budemo ponosni na rezultate koje smo postigli zajedno sa prijateljima iz Srbije. Koliko je trka velika pokazuje i to da protivnici saradnje Srbije i Republike Srpske rade intezivno da je zabrane, ali se ne obaziremo previše na to, već svake godine iznova dokazujemo koliko nam je važna i koliko nam je stalo do nje“, zaključio je Kuvalja.