Bijeljina po 16. put domaćin biciklističke trke "Beograd - Banjaluka"

Grad Bijeljina će po 16. put biti domaćin biciklističke trke "Beograd - Banjaluka" koja će od 17. do 21. aprila okupiti 175 biciklista iz 31 zemlje svijeta.

Iako je odavno dogovoreno od danas je i zvanično da će najveći grad Semberije biti cilj prve etape duge 140 kilometara, a koja kreće iz Beograda. Savjetnik gradonačelnika Radoslav Ostojić srećan je što će Bijeljina 16. put od ukupno 18 izdanja trke biti domaćin karavana.

’’Dugujemo zahvalnost organizatoru trke što smo domaćini spektakla, koji na odličan način promoviše Srpsku i Srbiju. Ovo je lijepa prilika da predstavimo naš grad. Ovaj događaj sam po sebi nosi mnogo simbolike, a posebno je dobar način da se predstavimo kao prijatan i susretljiv narod, poznat da gosta dočeka na najbolji način. Dolaze nam ekipe sa četiri kontinenta, čak i sa Filipina i iz Guama, svi oni će čuti za Bijeljinu i to je sigurno velika stvar. U dogovoru sa ljudima iz direkcije trke uoči dolaska biciklista organizovaćemo i trke za naše školarce’’, rekao je Ostojić.

Prvi čovjek trke Vladimir Kuvalja naglasio je da bez Bijeljine ovaj događaj ne bi bio potpun.

’’Bijeljina je uz Beograd i Banjaluku najviše puta bila domaćin i siguran sam da će biti i u budućnosti. Ove godine smo dodatno podigli nivo kad je u pitanju prenos i produkcija, što je odlična prilika da svi gradovi i opštine koji su uključeni u organizaciju dodatno promovišu ono sa čime mogu da se pohvale. Etapa koja završava u Bijeljini simbolizuje prelaz između Srpske i Srbije bez zaustavljanja na granici i sa te strane posebno je važna’’.

Veliki adut Republike Srpske biće Đorđe Kupusović, momak iz Bijeljine koji će imati poseban motiv u prvoj etapi.

’’Očekujem da predstavim svoj grad u najboljem svjetlu, potrudiću se da na cilju obučem majicu za najboljeg sprintera. Pozvao bih sve sugrađane da dođu na cilj 18. aprila, da pozdrave učesnike iz svih krajeva svijeta, te da se na sat, dva strpe kada je u pitanju saobraćaj. Moj cilj je da ponosno predstavljam svoj grad i Republiku Srpsku, učiniću sve da tako i bude’’, rekao je Kupusović.

Prvog dana, 17. aprila biće održana kružna trka u Obrenovcu. Dan kasnije na programu je pomenuta etapa od Beograda do Bijeljine. Druga etapa na programu je 19. aprila od Zvornika preko Bratunca i Šekovića do Vlasenice, a potom slijedi najteža etapa koja se vozi od Višegrada preko Rudog, Rogatice i Sokoca do Jahorine. Posljednja etapa na programu je 21. aprila od Doboja do Banjaluke.

