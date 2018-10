Bilećanka Tijana Bošković najbolja igračica svjetskog prvenstva

JOKOHAMA - Odbojkašica Srbije Tijana Bošković, koja je rodom iz Bileće, osvojila je nagradu za najbolju igračicu Svjetskog prvenstva u Japanu.



Boškovićeva je, poslije osvajanja nagrade za najbolju igračicu Evropskog prvenstva 2017. godine, sada zvanično postala i najbolja igračica planete.



Dvadesetjednogodišnja Bilećanka je svrstana u idealan tim prvenstva, uz još jednu srpsku odbojkašicu Milenu Rašić, koja je proglašena za najboljeg srednjeg blokera prvenstva.



U idealnoj postavi Svjetskog prvenstva, osim Boškovićeve i Rašićeve, našle su se i četiri Italijanke i dvije Kineskinje.

