Bivši UFC prvak odbranio djevojku od četvorice Albanaca

​Andrej Arlovski, MMA legenda i bivši UFC prvak, imao je obračun s nekoliko nasilnika na ulicama Londona tokom novogodišnje proslave, gdje je odbranio djevojku od četvorice Albanaca.

"Izašli smo iz restorana, tamo su bila tri ili četiri Albanca. Jedan je već udario ženu, izgledao je kao da je želi koljenom udariti u lice. Samo sam prišao i rekao 'Sretna Nova godina, šta ima'", počeo je Arlovski za "Sport Express“

Potom je nastavio:

"Rekao mi je da me to ne zanima. Bio je pijan, naravno, a ovaj što je stajao s moje lijeve strane odmah me udario šakom u uho. Nisam čekao ni trenutka, odgurnuo sam ga i desnom rukom udario frajera koji je držao djevojku. Desni aperkat. Počela je tuča sa njima, a oni su uskoro pobjegli" kazao je MMA borac.

Bio je dosta kritičan prema policiji koja se nalazila u blizini doagađaja koji se odigravao u centru Londona.

"Zanimljivo mi je što je policija bila u blizini, a rekao sam im da ne mogu vjerovati da nisu čak ni moju djecu makeli. Nije mi jasno zašto nisu reagovali, a kasnije sam od taksista saznao da se policija ne petlja kada se izbjeglice sukobe, pa bilo to i u centru Londona.

Djevojku su tukli jer je željela otići iz njihovog društva. Nisu joj to dopustili, ali osjećao sam se dužnim reagovati. Dobro da me nisu povrijedili nekim oštrim predmetom, imam samo mali ožiljak na uhu" rekao je na kraju razgovora Arlovski.

Bjeloruski MMA veterana iza sebe ima 57 profesionalnih nastupa uz skor od 34-21-2, a 2005. godine osvojio je i UFC-ov pojas u teškoj kategoriji.

43-godišnji Arlovski profesionalno nastupa od 1999. godine i jedan je od najdugovječnijih MMA boraca.

Pod okriljem UFC-a upisao je 23 pobjede i zauzima drugo mjesto na vječnoj listi, odmah iza Milera koji je upisao 24 pobjede, prenosi "Avaz".