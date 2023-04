Bivši bokserski prvak suspendovan na dvije godine (VIDEO)

Britanski bokser Amir Kan suspendovan je iz svih sportova na dvije godine nakon što je zabranjena supstanca "ostarine" otkrivena u njegovom uzorku poslije borbe protiv Kela Bruka prošlog februara, objavila je u utorak britanska antidoping agencija.

Bivši svjetski prvak u poluvelter kategoriji Kan (36) najavio je svoje povlačenje u maju nakon poraza u šestoj rundi od Britanca Bruka 19. februara, ali se neće moći vratiti u ring do aprila 2024. godine.

Veb stranica UKAD-a navodi da je "ostarine" lijek dizajniran da ima slične učinke kao testosteron. Prisutan je na listi zabranjenih tvari Svjetske antidoping agencije kao anabolički agens i zabranjen je u sportu u svakom trenutku.

Kan, koji je prije borbe protiv Bruka izrazio zabrinutost zbog nedostatka testiranja na droge, prihvatio je da je prekršio antidoping pravila, ali je rekao da to nije bilo namjerno.

What does everyone make of this then? #amirkhan https://t.co/ngn7O4JAe3