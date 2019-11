Bivši menadžer Mihaela Šumahera: Korina skriva istinu

Bivši menadžer vozača Formule 1 Mihaela Šumahera Vili Veber tvrdi da Šumaherova supruga Korinna skriva istinu o zdravstvenom stanju legende automobilističkog sporta, piše Daily Mail.

Podsjećamo, Šumacher je 29. decembra 2013. godine u nesreći na skijanju na francuskoj stazi Combe de la Saulire zadobio tešku povredu mozga kada je tokom prelaska preko neoznačene staze pao i glavom udario u kamen. Ljekari su rekli da bi gotovo sigurno poginuo da nije nosio kacigu. Bivši vozač Formule 1 potom je stavljen u indukovanu komu na šest mjeseci. Šumaher se od 9. septembra 2014. godine liječi u svom domu na Ženevskom jezeru. O njemu brinu supruga te djeca.

Veber, Šumaherov prijatelj i bivši menadžer kojem je zabranjeno da posjećuje 50-godišnjeg Nijemca, tvrdi da situacija nije onakva kakvom se čini te da se vozačeva supruga brine da će "istina" izaći na vidjelo.

"Znam da je Mihaelu teško, ali ne znam da li je napravio kakav napredak. Volio bih znati kako mu je te rukovati se s njim i pogladiti mu lice. Nažalost, Korinna to ne dopušta. Vjerovatno se boji da ću vidjeti šta se događa i to dati u javnost. Snažno vjerujem u Mihaelov oporavak jer on je borac. Ako postoji šansa, on će je iskoristiti. To ne može biti kraj. Molim se za njega i uvjeren sam da ću ga opet vidjeti", rekao je Veber u razgovoru za njemački dokumentarni film.

Bivši menadžer Ferarijeve ekipe u Formuli 1 Žan Tod rekao je u junu ove godine u razgovoru za Radio Monte Carlo da Šumaher dobro napreduje, ali da se muči s komunikacijom. Rekao je i da Šumaher u svom domu u Švajcarskoj može gledati trke Formule 1.

Francuske novine Le Parisien izvijestile su u septembru ove godine da je Šumaher primljen u bolnicu Hôpital Européen Georges-Pompidou u Parizu i podvrgnut protivupalnom tretmanu koji je uključivao perfuziju matičnim ćelijama. Medicinsko osoblje koje je brinulo za Nijemca reklo je da je bio pri svijesti.

Šumacher u javnosti nije viđen od nesreće.

(Jutarnji.hr)