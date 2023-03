Bivši prvak predviđa ishod meča Usika i Fjurija

Dvostruki svjetski prvak u teškoj kategoriji, Hasim Rahman, rekao je svoje mišljenje o borbi za četiri pojasa između Tajsona Fjurija i Oleksandra Usika.

Rahman je šokirao svijet pobijedivši Lenoksa Luisa 2001., što je bio jedan od vrhunaca karijere od 62 borbe s 50 pobjeda i 41 nokautom.

Rukavice je objesio o klin 2014. godine.

Sada, bivši borac jedva čeka vidjeti neosporan okršaj između Fjurija i Usika, i napravio je predviđanje koje se mora uzeti u obzir.

U razgovoru s "K.O." popularni "Kamen" Rahman rekao je kako vjeruje da je Ukrajinac opasan za Britanca.

“Usik ima čitav niz problema koje Tajson ne želi. On je bokser. Fjuri voli biti bokser, neuhvatljiv tip. Voli izmoriti teškaše. Neće to učiniti s Usikom. Biće obrnuto, suprotno. On ne želi takve probleme. Želi svoje nasljeđe netaknuto i mislim da će Usik to poremetiti”, rekao je "Kamen".

Potom je nastavio:

"Usik će nadmašiti Tajsona Fjurija", prenosi "Boxing Social".