Bizarna konferencija Pola i Dijaza: Odlasci sa bine, otpuštanje radnika i prijetnje (VIDEO)

UFC ikona Nejt Dijaz natjerala je Džejka Pola da uzvikne "Isuse Hriste!" naglim izlaskom sa haotične konferencije za medije uoči njihove bokserske borbe 5. avgusta u Teksasu. Međutim, centar događaja je zauzeo radnik Jutjubera koji je zaradio otkaz zbog prijetnji da će istući Dijazovog brata.

Dijaz (38) će svoj profesionalni bokserski debi imati protiv bivšeg Jutubera - koji je u februaru doživio prvi poraz u karijeri protiv Tomija Fjurija.

Na bizarnoj konferenciji za medije u "American Airlines Areni", uznemireni Dijaz je u jednom trenutku ustao i otišao s pozornice bez objašnjenja, ostavivši Pola zbunjenog. Predstavnici UFC legende su rekli da je on morao u toalet.

Drugi trenutak koji je napravio naslovnicu poslijepodneva dogodio se kada je član Polovog medijskog tima, i ambiciozni bokser, prijetio da će istući Dijazovog brata Nikka.

"Nejt, i ja sam zapravo bokser i pokušavao sam ući na ovaj događaj u preliminarnim borbama", rekao je član Polove ekipe.

Potom je dodao:

"Samo se pitam misliš li da bih se mogao boriti s tvojim bratom, Nikom? Ako je imalo poput tebe, mislim da bih ga je***o prebio."

