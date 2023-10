Bokser preminuo nakon nokauta (VIDEO)

Mladi brazilski amaterski bokser Žoao Viktor Penja preminuo je tri dana nakon što je zadobio težak udarac u lice tokom meča.

Penja je nokautiran poslije samo 90 sekundi, a na kraju je to prouzrokovalo njegovu smrt.

Najtužnija činjenica je što su se oba boksera borila za mizeran novac.

Rapaz morre após ser nocauteado em evento amador de luta no Ceará. João Victor Penha, de 23 anos, foi atingido com um soco na região da cabeça em uma luta amadora no último sábado (7). Um vídeo que nas redes sociais mostra o momento do combate. As imagens são fortes.#MMA pic.twitter.com/wiJg3DALNh