Bokser preminuo nakon što se srušio u ringu

Bokser Kenet Egano preminuo je nakon što se srušio u ringu nakon borbe u subotu u "Imus Sports Gymnasium" u Imusu na Filipinima, prema Odboru za igre i zabavu. Mladi Filipinac je imao 22 godine.

Egano, iz Dženeral Santos Sitija, preživio je nokaut i pobijedio Džejsona Fakularina jednoglasnom odlukom sudija u borbi od osam rundi bantam kategorije.

Ali, prije proglašenja pobjednika srušio se u svom uglu te su ga iz ringa iznijeli na nosilima. Navodno je hitno prevezen u bolnicu, gdje je bio u komi zbog izliva krvi u mozak.

We're saddened to learn of Filipino bantamweight Kenneth Egano's death. The 22-year-old died four days after his eight-round points win at the Imus Sports Gymnasium in Cavite. Our thoughts are with his family and friends. Rest in peace. https://t.co/fr3dItjF5X pic.twitter.com/xtTsympDop