Bokser u Istanbulu nosio majicu sa likom Marka Ivkovića

Preziveo sam prvi put pakao,protivnik je bio jak kao stena i mnogo spreman.Posle meca sacekala me je tuzna vest da mi je deda juce preminuo a danas je sahranjen.Nek ovo ide u Bakijevu slavu

